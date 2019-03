Stortalentet Alexander Isak (19) med hårete mål for EM-kvaliken

Snytt for svensk heltestatus: – Betyr ikke så mye å være best om vi ikke vinner

Tomålsscorer Robin Quaison vil heller ikke spekulere i hvorvidt tirsdagens oppgjør var en direkte duell mellom to lag som skal kjempe om å bli nummer to i gruppen.

– Det er vanskelig å si. Det er veldig mange kamper igjen. Så mye kan skje. Vi visste at Norge er et bra lag, og at det kommer til å bli tøft. Det er vanskelig å si hva som skjer om seks kamper, så vi får se, sier han til TV 2.

Selv var han svært sentral, da han endelig klarte å utnytte det faktum at svenskene hadde et sjansemessig overtak. Quaison scoret både 2-2 og 3-2-målet, og følte seg nok noe snytt for heltestatus på Ullevaal-matten.

– Vi kommer med bra selvtillit etter den forrige kampen, og jeg tror alle på laget følte at det var litt urettferdig at vi lå under med to mål med tanke på de sjansene og det trykket vi hadde. Vi følte på oss at det kunne gå. Dessverre slapp vi inn en på slutten.

– Føler du at dere viser at dere er et bedre lag enn Norge i dag?

– Ja, jeg synes det. Jeg synes vi var det beste laget om en ser på hele kampen, men det ble 3-3. Det er det viktige. Det betyr ikke så mye å være det beste laget om vi ikke vinner. Det føles litt surt, oppsummerer 25-åringen.

Larsson: – Når vi får distanse, er vi nok mer fornøyde enn Norge

Rutinerte Sebastian Larsson deler lagkameratenes bitterhet, men tror samtidig at det er svenskene som kommer til å være mest fornøyd med utfallet av kampen om noen dager.

– Vi havner i en vanskelig situasjon med 0-2 i 2. omgang, men viser en enorm styrke ved å komme tilbake og snu kampen. Så føles det selvsagt veldig surt når det siste som skjer er at de utligner. Men slik er fotballen iblant.

– Vi forventet oss ingen lett kamp her i det hele tatt, og vi forventer å måtte jobbe hardt hele veien for å nå en av de to første plassene. Men vi har fire poeng på disse to kampene, og jeg tror at når vi får litt distanse til dette, så er nok vi mer fornøyde enn Norge, sier den tidligere Premier League-profilen.

Jarstein: – Vi må nok mange hakk opp hvis vi skal drømme om å nå et mesterskap

Også i den norske leieren var det miksede følelser etter oppgjøret som svingte fra 2-0 til 2-3 og som ble reddet av Ola Kamaras 3-3-mål på overtid. Keeper Rune Almenning Jarstein mener nivået må heves betraktelig om det skal bli EM-spill på ham og lagkameratene.

– Det var et viktig mål på slutten, men vi må nok mange hakk opp hvis vi skal drømme om å nå et mesterskap. Det er litt kaos, og litt for åpent. Vi har litt å jobbe med mot de neste kampene, og må se på en del situasjoner for å se hvordan vi kan jobbe med å bli mer kompakte og mer aggressive. De kom litt for lett til.

– Først ligger vi an til å vinne, vi har 2-0 og burde egentlig være smarte nok til å ro det i land. Men det målet til Ola kan bli veldig viktig. Jeg tror ikke Sverige tar poeng mot Spania der nede, så det kan vise seg å bli utrolig viktig, sier Hertha Berlin-stjernen.

Markus Henriksen understreker også viktigheten av at laget ikke står med null poeng etter to kamper i gruppe F.

– Det som var viktig at vi klarte å få med oss den siste scoringen helt på slutten. Da er fortsatt alt i våre egne hender. Den scoringen var utrolig viktig. Det var en rar kamp. Vi får det som vi vil med 1-0 til pause og 2-0 rett etterpå, og føler at vi har god kontroll, og så står det plutselig 3-2. Scoringen til Kamara utløste mye glede, sier Hull-kapteinen.