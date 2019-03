Sjokkert over Norge: – Må stille seg spørsmål om han har de rette spillerne

Norge-Sverige 3-3

I Nations League i fjor høst var Norge det klart beste laget defensivt.

I de to første kampene i EM-kvalifiseringen har Norge vært svært porøse defensivt.

Først i 1-2-tapet for Spania, deretter i totalkollapsen mot Sverige tirsdag.

Ola Kamara berget 3-3, men etter tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsens beregninger har Norge sluppet til over 20 målsjanser på de to kampene.

– Den ene er en hjemmekamp mot et lag vi skal være på høyde med. Borte mot Spania kan vi kanskje ikke forvente noe mer, men her kan vi det. Her må Lagerbäck ta noen grep. Vi er for dårlig defensivt, sier Drillo i TV 2s sending etter kampen.

– Å slippe inn tre mål kan skje om man er uheldig, men vi var ikke uheldige. Sverige hadde over ti målsjanser. Det ligner ikke Lagerbäck, og det ligner ikke Norge. Det er mange ting å ta tak i. Midtbanen fungerte kanskje aller dårligst i 2. omgang, er Drillos analyse.

– Har han de rette spillerne?

Han får støtte av TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Lagerbäck må være ekstremt skuffet. Spørsmålet som må stilles er om vi har gode nok defensive spillere til å spille den fotballen Lagerbäck vil, sier han og får støtte av Drillo.

– Det er et godt poeng. En ting er å jobbe med struktur på trening for å få dette til å fungere bedre, men Lagerbäck må stille seg spørsmål om han har de rette spillerne, er Drillos nådeløse dom.

Mathisen er svært overrasket over hvor lett Sverige slapp til.

– Det er ikke til å tro hvor dårlig Norge var til å forsvare seg de siste 45 minuttene, sier TV 2-eksperten, som mener situasjonen er kompleks.

– En ting er at de bak ikke leverte en toppkamp, men de ble satt i mye vanskelige posisjoner fordi laget som helhet, og spesielt den sentrale midtbanen, hadde løpt seg tomme. Svenskene kom med løp, etter løp, etter løp. Det har vi ikke sett siden Lagerbäck ble sjef, og jeg tror han igjen er utrolig skuffet over det. Svenskene har 20 skudd, elleve på mål og 14 avslutninger innenfor 16-meteren. Det er utrolig høye tall.

– Passive

Norge ledet 2-0 da alt raknet med en halv omgang igjen. Victor Claesson scoret, før han la opp til to mål av Robin Quaison.

Både Lagerbäck og de norske spillerne var klar på at forsvarsspillet var under enhver kritikk.