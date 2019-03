Drillo roser «outstanding» Ødegaard: – Der er han genial

Ødegaard imponerer også svenskene.

Deres stortalent, 19 år gamle Alexander Isak, kom inn og var med på å snu kampen. Han tok seg likevel tid til å rose nordmannen.

– Jeg synes han gjør en fantastisk kamp. Som jeg har sagt tidligere, så synes jeg han er en dyktig spiller. Jeg ser ingen duell mellom oss eller noe, men jeg synes selvsagt han gjør det bra i dag, sier Isak til TV 2.

Etter kampen var den norske ballkunstneren mest opptatt av lagets prestasjon, og hvor skuffet de var over å slippe Sverige inn igjen i kampen.

– Det så fryktelig mørkt ut der en stund, men vi viser karakter og går opp og får med oss et poeng. Når vi leder 2-0 her, så skal ikke dette skje. Det er tungt nå, for å si det slik, sier Martin Ødegaard til TV 2.

Lagkameratene imponert

Med god form for klubblaget Vitesse, og etter en uke på treningsleir med Norge har Ødegaard tydeligvis overbevist landslagssjef Lars Lagerbäck.

Etter 1-2-tapet for Spania ble det en snakkis at Vitesse-spilleren ble byttet ut etter 56 minutter. Mange mente at andre burde ha vært tatt av banen før ham. Selv tok han det på sitt sedvanlige diplomatiske vis.

– Jeg følte jeg var på vei inn i kampen, men jeg syns ikke jeg gjør noe kjempekamp. Alltid kjedelig ikke å spille hele kampen, Det var greit nok å bytte for å få noe til å skje, sa Ødegaard etter Spania-kampen.

Lagkameratene gikk ikke av veien for å fremsnakke den talentfulle drammenseren, etter 1-2-tapet for stormakten.

– Han var veldig bra. Han viser at han har tekniske ferdigheter som hører hjemme på dette nivået, sier landslagskaptein Stefan Johansen.

– Martin var god. Det tok litt tid å komme inn i kampen, men når han gjorde det, så var han veldig god, sa Joshua King i pressesonen på Mestalla.

– Han hadde noen veldig fine dribleraid på siden, vendte av noen spillere og skapte en del. Jeg syns han hadde en god kamp. Vi vet alle hvor god Martin er. Han er et talent, men vi må ikke sette så mye press på ham . Han er fortsatt ung, og det er ikke noe rush, men han kommer til å bli en stor spiller.