Ifølge kilder i justisdepartmentet vil den offentlige versjonen komme om «uker, ikke måneder», skriver Reuters.

Justisministeren skal ha avslørt planene om å utgi en offentlig versjon til publikum under en telefonsamtale med lederen for Senatets justiskomité, Lindsey Graham.

Ønsker rapporten frigitt

Spesialetterforsker Robert Mueller har i to år undersøkt om Trump og hans valgkampstab bevisst konspirerte med Russland under presidentvalget i 2016.

Det resulterer i en rapport fra Mueller, som Barr offentliggjorde en egen fire-siders oppsummering av på søndag.

Der la han fram at spesialetterforsker Robert Mueller ikke har avdekket noe samarbeid mellom Donald Trumps medarbeidere og Russland. Han sa i tillegg at han trengte mer tid for å fastslå hvor mye av den fullstendige rapporten som kunne offentliggjøres.

Ingen fastsatt dato

Flere republikanere har uttrykt lettelse over at justisministerens oppsummering av rapporten indikerer at Trump frikjennes for Russland-samarbeid, men samtidig er det krefter både blant demokratene og republikanerne som ønsker hele rapporten frigitt.

Barr har ikke satt noen eksakt dato for offentliggjøringen av rapporten.

En av årsakene til at rapporten blir holdt tilbake, er informasjon som skal ha kommet fram under hemmelige juryforhandlinger.

Det skal heller ikke være noen planer for å utgi en versjon av rapporten i samarbeid med Det hvite hus.

Blokkerte rapporten

Republikanernes senatsleder Mitch McConnell blokkerte mandag den fulle offentliggjøringen av Mueller-rapporten, til tross for at forslaget om offentliggjøring ble enstemmig vedtatt.

McConnell mener at Barr burde få så god tid som mulig til å selv gå gjennom rapporten før den offentliggjøres.

– Det er ikke ufornuftig å gi spesialetterforskeren og Justisdepartementet litt tid til å fullføre sin vurdering av rapporten på en profesjonell og ansvarlig måte, sier McConnell.

