Åtte mennesker skal være skadet i angrepet. To personer er rapportert savnet.

I innlegget skriver organisasjonen at de er sjokkerte og forferdet over angrepet.

– Stridende parter må forholde seg til internasjonale lover og stoppe «krigen mot barn», skriver Redd Barna.

Toppsjef i internasjonale Redd Barna, Helle Thorning-Schmidt, uttaler i en pressemelding at de gjentatte ganger har sett brudd på internasjonale lover i borgerkrigen i Jemen.

– Uskyldige barn og helsearbeidere har mistet livet i hva som ser ut til å være et ukritisk angrep på et sykehus i et tett befolket område, sier Thorning-Schmidt.