Nye regler skal hindre flere byggeskandaler

MILLIARDSMELL:Sluttsummen for Stortingets nye lokaler i Prinsens gate 26 økte med over én milliard på tre år. Foto: Cornelius Poppe/NTB

For å unngå nye milliardsmeller har Stortinget vedtatt at Statsbygg som hovedregel skal være byggherre i byggeprosjekter til over 300 millioner kroner.