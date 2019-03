Ola Kamara berget poeng etter norsk totalkollaps

– Vi blir altfor passive, altfor baktunge, altfor lenge. Det er greit at vi leder og prøver å kontrollere det, slik sett. Vi klarer ikke å justere det. De kjører vel kampen litt etter 2-0, men vi får ta med oss det ene poenget. Bra at vi klarer å snu det etter å ha fått den på trynet

Positiv start

Martin Ødegaard fikk fornyet tillit, mens Stefan Johansen og Tarik Elyounoussi ble benket til fordel for Mohamed Elyounoussi og Bjørn Maars Johnsen.

Robin Quaison med et skremmeskudd allerede før minuttet var gått, men etter det var det Norge som tok fullstendig kommando på Ullevaal.

Joshua King fikk to store muligheter, først etter en kontring han startet selv, før han stanget balln i tverrliggeren.

Angriperen var sentral i alt Norge foretok seg i åpningen. Etter 25 minutter slo han ut med hendene etter å ha havnet i bakken i en tett duell med Ludwig Augustinsson. Straffe var det ikke.

Tøffe dueller preget førsteomgang på den humpete banen, best eksemplifisert med Marcus Bergs stygge stempling på Ole Selnæs, som fort kunne sendt ham av banen.

Svenskene hadde hatt et par gode muligheter også, gjennom Victor Claesson og Sebastian Larsson da Norge slo til.

Offside-mål

Markus Henriksen kombinerte med Omar Elabdellaoui slo inn fra høyresiden. En svensk forsvarspiller vant duellen med Bjørn Maars Johnsen til å begynne med, men forlenget bare ballen til Joshua King på bakerste. Han får ikke klem på avslutningen, men ballen trillet frem til Maars Johnsen som fikk pirket inn 1-0.

– Flott norsk spill. Det er strålende i forkant av Omar Elabdellaoui. Et strålende innlegg, sier Jesper Mathisen i TV 2s pausestudio.

Svenskene protesterte heftig, og hadde et poeng. AZ-angriperen var offside, ettersom han var innenfor Sverige-keeper Robin Olsen, men uten videodømming var det fordel Norge.

– Det er et mål som aldri i livet skulle vært godkjent, det er totalt uforståelig at assistentdommeren ikke ser at det er offside. Han er en meter i offside. Det er totalt utilgivelig at dommeren skal gjøre så store feil, i så viktige kamper, sier Mathisen.

Det var selvsagt Drillo enig i, men han syns Norge var gode offensivt i førsteomgang.

– At vi skulle få så store målsjanser mot Sverige i løpet av én omgang, det er mer enn jeg forventet, sier Drillo.

Doblet

De første ti minuttene av andreomgang ble ikke like sjansespekket. Et svakt skudd fra Martin Ødegaard var beholdningen for Norge mot et Sverige som dominerte banespillet.

Men så klarer Maars Johnsen og King å vinne ballen i fellesskap 20 meter inn på norsk banehalvdel, og nok en gang vartet Norge opp med en strålende kontring.

King satte fart, og ga denne gangen ballen til Ødegaard. Han ble taklet, men ballen trillet til Markus Henriksen. Henriksen gikk ned til dødlinjen, der han lekkert løftet ballen inn i feltet til King som stanget inn 2-0.

– Det er et gnistrende godt innlegg fra Henriksen, rett på hodet til King. Gutten med gullskoene bruker hodet, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker, mens King feiret med å gjøre hysjetegnet.

– Det er mot spillets gang, men hvem bryr seg om det, sier ekspertkommentator Brede Hangeland.

Redusering

Sverige var på ingen måte slått. Albin Ekdal traff stolpen, og etter halvspilt andreomgang fikk de straffespark da Kristoffer Ajer var for sent inn mot Victor Claesson.

Almenning Jarstein reddet straffesparket fra Andreas Granqvist, men Claesson kom dundrende inn på returen og fikk en enkel oppgave med å redusere. Claesson tvystartet litt inn i feltet, men ikke i særlig grad mer enn de norske.

Gjestene var i dytten. Bare et par minutter senere fikk det svenske stjerneskuddet Robin Quaison sjansen med en fri heading, men Rune Almenning Jarstein vartet opp med en ny klasseredning.

– Det er en aldeles praktfull redning. Vi har en klassekeeper og en matchvinner mellom stengene, ropte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Sverige fikk en ny kjempesjanse da Norges målvakt var mindre god og fomlet til en retur slik at målscorer Claesson fikk en ny sjanse. Avslutningen gikk utenfor.

Og det var svenskene som styrte kampen.

Fem minutter før full tid spilte svenskene seg gjennom den norske midtbanen, og Robin Quaison fikk dundre til. Skuddet gikk via Håvard Nordtveit, og bak en ellers så solid Rune Almenning Jarstein.

Men det var bare begynnelsen på galskapen.

– Først og fremst skal vi ikke måtte trenge å score fire mål på hjemmebane for å vinne mot Sverige. Vi scorer to, og da stopper vi å spille spillet vi spiller. Vi blir altfor passive, og de får snu seg hver eneste gang. Det målet til Ola kan være så viktig at man kommer til EM eller ikke, sier Joshua King til TV 2.

– Vi tapte to poeng fordi vi ble for passive, og hadde ikke ... et ord jeg ikke skal si på TV.

