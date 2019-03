New York Times melder tirsdag at Conor McGregor er under etterforskning av irsk politi etter at en kvinne har anklaget MMA-stjernen for seksuelt overgrep i desember.

Irsk politi vil ikke bekrefte overfor storavisen at det er Conor McGregor som er under etterforskning, men fire personer som kjenner til etterforskningen skal ha bekreftet opplysningene overfor New York Times.

Heller ikke McGregor eller UFC ønsker å kommentere opplysningene, skriver avisen.

McGregor ble arrestert og avhørt i januar, før han ble løslatt i påvente av videre etterforskning. New York Times skriver at det ikke er bevis for overgrepsanklagene.

McGregor kunngjorde tirsdag at han har gått sin siste MMA-kamp.

– Hei dere, en kjapp beskjed: Jeg har bestemt meg for å trekke meg fra idretten kjent som mixed martial arts. Jeg ønsker alla mine tidligere kolleger lykke til i fremtidige konkurranser, skrev McGregor på Twitter, før han la til at han nå vil spandere skikkelige Pina Coladas på fansen.

Den 30-årige iren er regnet som en av MMA-sportens aller beste, men har ikke vært i oktagonet siden tapet for Khabib Nurmagomedov i oktober i fjor. Den kampen er i ettertid mest forbundet med utenomsportslig tull.

I månedene før oppgjøret gikk McGregor til angrep på en buss der Nurmagomedov satt i. McGregor og hans følge skal ha kastet søppelbøtter og andre gjenstander mot bussen, som resulterte i at rutene knuste og én UFC-utøver måtte fraktes til sykehus med kuttskader i hodet.

Den skandaleomsuste MMA-utøveren McGregor ble nylig arrestert av politiet - denne gangen for å ha knust telefonen til en som forsøkte å ta bilde av ham. Fem timer senere ble den irske superstjernen løslatt mot en kausjon på 12.500 dollar.