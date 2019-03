SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen bløffer om hva Norges rikeste betaler i skatt, og hevder at 0,1 prosent av Norges rikeste har fått 1,4 milliarder kroner i skattekutt.

– Når regjeringen la frem sin melding om ulikhet, plukket Siv Jensen ut en rekke tall som sminket dette bildet. I dag har vi lagt frem vår motmelding, en rapport om forskjells-Norge som viser hvordan det egentlig er, sier Lysbakken til TV 2.

Bård Hoksrud, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Frp, er ikke enig i Lysbakkens beskrivelse om at sannheten og virkeligheten sminkes.

Uenige

– Vi har gjort masse på skatte- og avgiftspolitikken som betyr noe for vanlig folk: Det er cirka 10.000 kroner for en vanlig familie i reduksjon i skatter og avgifter, svarer Hoksrud på kritikken fra SV-lederen.

Hoksrud hevder at alle, ikke bare de aller rikeste, har fått skattelette, og fastholder at skattekutt er viktig for å skape ny vekst i arbeidslivet.

– Også vanlige folk har fått noen tusenlapper. De på toppen har fått enormt mye mer. For mange vanlige folk er jo skatteletten spist opp av økende barnehagepriser, underregulering av pensjoner eller økte andeler i helsevesenet. Folk som har lite, blir inviterte til å betale regningen for skattefesten til de rike, repliserer SV-lederen.

– Rammer vanlige folk

Frp-Hoksrud mener at Lysbakken på sin side ikke forteller at han ønsker å komme med 22 milliarder kroner i skatteøkninger.

– Det betyr at du må ramme helt vanlige folk, Audun Lysbakken. Du skal ramme folk med bilavgifter og eiendomsskatt, svarer Bård Hoksrud.