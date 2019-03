– «Hjerneorgasme» kan gi bedre søvn

Fenomenet heter ASMR, og beskrives som en kriblende følelse i bakhodet som kan spre seg til resten av kroppen – også kalt hjerneorgasme.

Omtrent 20 prosent kan oppnå det som kalles hjerneorgasme.

– Er du en av dem, kan dette hjelpe deg med blant annet å få bedre konsentrasjon og dypere søvn, mener psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg.

Ben French, også kjent som Northern whisper, er en av mange tusen på Youtube som poster videoer med det mål for øye – nettopp å gi seeren denne kriblefølelsen. Disse videoene består av alt fra smatting og slikking i mikrofonen, til rollespill og spising.

Munnlyder mest populært

Aller mest er han kjent for sine munnlyder. På hans mest populære opplastninger troner «Wet mouth sounds»-videoer.

– Alle digger mine munnlyder, jeg vet ikke helt hvorfor, men det er der de aller fleste abonnentene kommer fra, sier French til Helsekontrollen.

Han tror at folk ser på videoer med munnlyder av ulike grunner.

– Men så er det noen som ser på det rett og slett fordi de blir tent av det. Det er garantert et marked der for det også, men de fleste bruker ikke videoene til det, legger han til.

– Ingenting seksuelt

– Det er kanskje lett å tenke at det er noe seksuelt med det når man ser disse videoene, men det er veldig få som bruker det som seksuell stimuli. De aller fleste bruker det til avslapning, sier psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg.

Han forteller at 98 prosent sier de bruker opplevelsen av ASMR til avslapning, og at det er 82 prosent som sier at de bruker det for å sove bedre.

Misvisende begrep

– I motsetning til det å bli seksuelt aktivert, så fører denne ASMR-følelsen til at man roer seg ned, at pulsen går ned og at man blir mer avslappet. Så det er jo en ganske annen ting enn det folk flest forbinder med seksuell opphisselse, presiserer Hesselberg.

Nettopp derfor mener han også at ordet hjerneorgasme kan være litt misvisende.

– De som får dette beskriver det som en veldig avslappende følelse – og det er jo ikke akkurat alltid en orgasme er det da, sier Hesselberg.

En femtedel

– Ikke alle kan få ASMR. Mye tyder på at det er noen som får det, og noen som ikke får det. Antageligvis er det rundt en femtedel av oss som får det, forteller Hesselberg.

Han er selv en av de som har opplevd denne kriblende følelsen.