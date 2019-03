Under et møte med The National Space Council (NSC) tirsdag, erklærte visepresidenten at han ønsker amerikanere tilbake på månen, skriver Space.

Møtet fokuserte på videre planer for å få astronauter tilbake på månen, i tillegg til mars og andre destinasjoner i verdensrommet.

President Donald Trump har tidligere vært åpen om sine ønsker for fremtidig ferd i verdensrommet.

Allerede i 2017 ønsket han at NASA skulle rette fokus mot både måneferd og reiser til Mars, skriver CNN.

Saken oppdateres.