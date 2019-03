Trenerne spår landskampen: – Jeg håper på Sverige, men tror på Norge

TV 2 fra klokken 20.00: Se Norge-Sverige!

– Det blir tre poeng til Norge, det er jeg veldig trygg på. Jeg har sett den fighterinnstillingen som er i det norske laget nå. I dag skal svenskene ned, sier Ronny Deila før kveldens naboduell.

Vålerenga-treneren får godt med støtte fra en optimistisk norsk trenerstand.

Under kickoffet til Eliteserien tirsdag, spurteTV 2 alle eliteserietrenerne om hva de tror om kampen mellom Norge og Sverige i kveld.

Dette var svarene vi fikk:

Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt:

– Jeg tror det blir jevnt og tett. Skal jeg være ærlig tror jeg på 0-0, men jeg håper virkelig at Norge vinner. Det er vårt hovedprodukt og vi drømmer jo om å få fram spillere til det norske A-landslaget. Jeg håper virkelig Norge kan ta det her.

Lars Arne Nilsen, Brann:

– Det er helt umulig å si for meg hvordan det går. Hvem som vinner, vet ikke jeg.

Jostein Grindhaug, Haugesund:

– Jeg tror Norge vinner. Jeg har en følelse av at ting er lagt litt til rette for at Norge skal ta tre poeng i kveld.

Christian Michelsen, Kristiansund:

– Det blir norsk seier, det må jo bli det. Vi er på gang nå og det jobbes godt over hele fjøla. Ingenting hadde smakt bedre enn en deilig, norsk seier i dag.

Jörgen Lennartsson, Lillestrøm:

– Jeg tror det blir en veldig jevn kamp uten mange sjanser, og har en følelse på at Norge vinner 1-0. Jeg håper selvfølgelig på Sverige, men tror litt på Norge.

Vegard Hansen, Mjøndalen:

– Det blir gøy. Fullsatt Ullevaal med Norge mot Sverige – det gleder jeg meg til. Så må vi jo tro på Norge-seier. Jeg håper vi klarer å slå svenskene.

Erling Moe, Molde:

– Jeg er spent. Norge må vinne. Taper de i dag, er de mest sannsynlig seks poeng bak både Spania og Sverige, så jeg håper og tror at vi vinner slik at vi kan henge med i dette selskapet.

Dag-Eilev Fagermo, Odd:

– Jeg tror det blir tett med lite mål. Uavgjort eller ettmålsseier til et av lagene, men jeg håper selvfølgelig på Norge.

Svein Maalen, Ranheim:

– Jeg tror det blir jevnt og tett, og jeg håper virkelig at Norge vinner denne kampen.