Kantspilleren Alexander Kacaniklic forlot Helsingborg som tenåring i 2007 for å prøve lykken i Liverpool.

Han sluttet seg til Merseyside-klubbens ungdomslag, men klarte aldri å spille seg inn på førstelaget.

Sommeren 2010 tok Roy Hodgson over manageransvaret på Anfield. Veteranen ønsket å hente venstrebacken Paul Konchesky fra Fulham, og sendte to unge spillere motsatt vei for å få avtalen i havn.

Det var finske Lauri Dalla Valle og Kacaniklic.

– Han byttet bort feil Alex

Rett før Alexander Kacaniklic skulle til å skrive under for sin nye klubb, fikk han vite at det hadde skjedd en grov feil på kontoret på Anfield.

– Når jeg er i Fulham og skal skrive under, har jeg en samtale med Hodgson på telefon. Der kommer vi frem til at han byttet bort feil Alex. I hans hode var det en annen Alex han trodde at han byttet Konchesky med. Da var det for sent. Det var litt morsomt, forteller den Kacaniklic i den svenske podkasten «Lundh».

Hvilken «Alex» det var snakk om, spesifiseres ikke av kantspilleren. I Transfermarkts oversikt over Liverpools reservestall den sesongen, finnes det én annen spiller ved navn Alex eller Alexander – skotske Alex Cooper, som for ordens skyld spiller i samme posisjon som Konchesky.

Hodgson skal ha gitt Kacaniklic et tilbud om å trekke seg fra avtalen.

– Han sa at du er velkommen tilbake med åpne armer. «Jeg vet at du er i Fulham for å skrive under på kontrakten, gjør det du føler for», minnes Kacaniklic.

Kantspilleren valgte likevel å gjennomføre overgangen. Han forklarer at han på det tidspunktet allerede hadde hodet i Fulham, og at han var klar for nye oppgaver.

– Turbulent i Liverpool

Da Hodgson tok over Liverpool i 2010, var klubben i økonomisk krise. Merseyside-klubben fikk nye eiere mens Hodgson var der, og var raske med å erstatte veteranmanageren med klubblegenden Kenny Dalglish.

Hodgson satt bare et halvt år som manager. Da han forlot dem etter 20 serierunder, hadde Liverpool bare fem poeng å gå på til nedrykksstreken.

Kacaniklic forklarer i podkasten at det var mye støy i klubben da Rafael Benítez dro og Hodgson tok over.

– Det ble litt annerledes. Benítez hadde gjort klubben til sin egen. Da han dro og tok alt med seg, ble det litt turbulent. Hodgson så ikke så mye på oss som var yngre, og ville ha resultater raskt. Derfor ville han ha Paul (Konchesky, journ. anm) fra Fulham, sier den svenske kantspilleren.

Kacaniklic har aldri helt klart å etablere seg i europeisk fotball. Han ble lånt ut en rekke ganger, før han endte i franske Nantes. Denne vinteren signerte han for svenske Hammarby.

27-åringen står med 19 A-landskamper for Sverige.