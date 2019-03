Fra kl. 20.00: Se Norge-Sverige på TV 2 eller Sumo!

Tirsdag kveld kunne TV 2 melde at følgende elleve spillere starter mot Sverige, noe som en time senere er bekreftet:

Rune Almenning Jarstein - Omar Elabdellaoui, Kristoffer Vassbakk Ajer, Håvard Nordtveit, Haitam Aleesami - Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Ole Selnæs, Martin Ødegaard - Joshua King, Bjørn Maars Johnsen.

Altså erstattes landslagskaptein Stefan Johansen av «Moi», mens Bjørn Maars Johnsen kommer inn for Tarik Elyounoussi.

Egil «Drillo» Olsen gir tommel opp når han får presentert lagoppstillingen i Sportsnyhetene.

– Jeg er veldig enig. Jeg har ingen innvendinger. Utifra det som skjedde mot Spania, virker det veldig fornuftig spør du meg, sier trenerlegenden.

Norge trenger et godt resultat mot Sverige i kveld. «Söta bror» vil allerede være seks poeng foran i EM-kvalifiseringen dersom det skulle bli tap.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tolker lagoppstillingen som at Lars Lagerbäck har tenkt til å gå offensivt til verks.

– Det er et veldig offensivt lag, med to offensive kanter. Det er et tydelig signal på at Lagerbäck har tenkt til å styre kampen og angripe Sverige. Han forventer mange innlegg, og derfor tar han inn Bjørn Maars på topp, vurderer Mathisen.

Fra kl. 20.00: Se Norge-Sverige på TV 2 eller Sumo! ​