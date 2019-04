Pysestrikken, feigingstroppen, bukseselen... Kjært barn har mange navn. Men som man forstår av noen av navnene, har det absolutt vært motstand mot å bruke sikkerhetsbeltet.

I 1959, altså for 60 år siden, ble trepunkts-sikkerhetsbelte slik vi kjenner det i dag, standardutstyr i Volvo PV 544 og Volvo Amazon som de første bilene i verden. Allerede etter kort tid frigjorde Volvo patentet slik at andre bilfabrikanter kunne ta i bruk den livsviktige nye oppfinnelsen.

Men det skulle drøye helt til 1975 før det ble det lovpålagt å montere setebelter i forsetet. Motstanden mot bilbelter var stor, og derfor måtte det ny lovgivning til. Fra 1979 kunne unnlatelse medføre bot.

Volvo var tidlig ute med bilbelter. Det kom i 1959, mens dette er et reklamebilde fra ca 1970

Mange mente de kunne ta seg for med hendene i en kollisjon. Vanskeligheter med å komme ut av bilen om den havnet i vannet eller om den brant var også argumenter som gikk igjen.

Fortatt er uviljen til å bruke bilbeltet betydelig. Rundt 50.000 mennesker bøtelegges hvert år i Norge for ikke å bruke sikkerhetsbeltet.

– Ubegripelig at noen ikke bruker det ...

– Jeg er ikke et øyeblikk i tvil. Oppfinnelsen av sikkerhetsbeltet er helt klart det viktigste som har skjedd innen bilsikkerhet i historien. Bare det alene har reddet livet til cirka én million mennesker. Det sier Lotta Jacobsen som er professor og forsker på trafikksikkerhet hos Volvo i Gøteborg.

Naturlig nok velger Volvo 60 års-jubileet til å igjen sette litt ekstra fokus på bruken av bilbeltet.

– Risikoen for å dø i en bilulykke halveres ved bruk av bilbelte. Samtidig reduseres faren for å bli hard skadet vesentlig. At noen velger å ikke bruke det er for meg fullstendig ubegripelig, sier Jacobsen når vi er på besøk på et sikkerhetarrangement på Volvo-fabrikken i Gøteborg.

Etter 60 år skulle man kanskje tro at sikkerhetsbeltet var ferdig utviklet og uttestet, men slik er det tydeligvis ikke.

Professor Lotta Jacobsen har jobbet med sikkerhet i 25 år hos Volvo. Her viser hun utviklingen som har vært gjennom 60 år. Prinsippet er det samme, men veldig mye er forskjellig.

Enkel betjening med en hånd

– Nei, nei, nei ... Vi blir aldri ferdige med dette, sier Lotta.



– Her har det vært en stor utvikling hele veien. Se inn i en Volvo PV fra 1959 og inn i en helt ny Volvo, så skjønner du hva jeg mener, sier Lotta som har jobbet hos Volvo i 25 år.

– Jeg husker det ikke selv, for de første bilene jeg jobbet med da jeg begynte her var 940 og 850, men jeg har blitt fortalt at man slet fælt med rullebeltet da det ble lansert tidlig på 70-tallet, i 140-serien. Ikke med å få det til å rulle, men med å få det til å stoppe, ler hun.

Oppfinneren og mannen bak det moderne trepunkts-bilbeltet, Nils Bohlin som også jobbet hos Volvo, hadde også som kriterium at det skulle være enkelt i bruk og at det skulle kunne betjenes med bare en hånd allerede under utviklingen, før lanseringen i 1959.

– Ja, han gjorde en viktig jobb og vi har fortsatt å utvikle det. Det skal være pent å se på, komfortabelt i bruk og enkelt å ta av på. Disse tingene i sum vil gjøre at flere velger å bruke det.

God komfort og enkel bruk er avgjørende for at flest mulig skal bruke sikkerhetsbeltet.

Ikke ferdig ennå

– Funksjonen med beltestrammere og kalibrering av virkemåte mot airbager, optimale innfestninger i bilens karosseri etc er også ting vi har jobbet mye med. Men det er jo ting som ofte ikke syns eller man ikke tenker over. Selvfølgelig har også setene og nakkestøttene mye å si her. Alt må passe sammen, utdyper Lotta med stor iver og entusiasme.

– Vi vil videre framover se på hvordan vi kan tilpasse bilbeltene mer individuelt. Vi vet jo at ingen mennesker er like. Noen er store, noen er små, noen er kvinner noen er menn og det finnes både eldre, yngre og ulike sittestillinger. Så det jobber vi med nå.

– Jo mer optimalt man sitter fastspent jo mer reduseres risikoen for skader. Så mye utfordringer dukker opp sier Lotta og smiler bredt.

Det er liten tvil om at hun er klar for å gyve på utfordringen slik at du, jeg og de vi er glade i skal være enda tryggere i bilen framover.

– Har du sette den nye konseptbilen vår, Volvo 360c? spør hun plutselig.

Det har vi jo gjort. Vi har også skrevet om den flere ganger her på Broom.no.

– Det er en autonom, eller selvkjørende bil, hvor de ombord kan ligge og sove mens bilen kjører. Det å sikre mennesker som ligger mens bilen kjører selv er jo en ny utfordring vi har fått i fanget. Den skal vi løse på en god måte.

Nye tider med autonome biler gir nye utfordringer til hvordan de ombord skal sikres. Dette er fra Volvos konseptbil 360c.

Du slipper ikke unna

– Vi har allerede noen ideer om hvordan vi kan gjøre det og det er veldig spennende å jobbe med slike prosjekter.

På vårt spørsmål om hvordan i all verden man kan løse dette på en god og komfortabel måte, svarer hun:

– Dette er jo ikke på noen måte klart ennå, men noe vi jobber med og som det kan komme endringer på. Men det vi ser på er en form for teppe/dyne som her samtidig vil fungere som et sikkerhetsbelte. Det er veldig spennende og gøyalt, avslutter professoren.



Video: Dette er framtidsbilen som Lotta forsker på sikkerhetsbeltene på nå.