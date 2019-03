Jurist: Disse butikkkjedene risikerer å bli lurt

Bengston sier at vi i utgangspunktet må ha tillit til at de som importerer merkevarer og selger dem billig har sørget for at det er ekte vare, men at man bør være obs på at det ofte er veldig vanskelig å se om et produkt er ekte eller ikke.

– Ofte ser varene veldig profesjonelle ut, og i mange tilfeller må det en ekspert fra originalprodusenten til for å kunne se forskjell på en piratkopi og en ekte vare. Men man kan for eksempel se etter rare skrivefeil i innholdsdeklarasjonen eller pakningsvedlegget. Hvis lukten og konsistensen på produktet avviker veldig fra lukten og konsistensen på tilsvarende produkter du er vant til, så kan det også være en indikasjon på at det er en piratkopi, sier Bengston.

– Har god kontroll

Parallellimporterte varer kan ofte se litt annerledes ut enn vi er vant til fra dagligvarebutikken. Ifølge Colgate-Palmolive kan dette skyldes at produktene opprinnelig er produsert for et annet marked enn det norske. Foto: TV 2 hjelper deg/Hilde Ranheim.

Merkevarer som selges billig i butikker som driver med parallellimport kan ofte ha et annet språk, en uvant størrelse, eller til og med en ukjent duft, fordi de egentlig var produsert for salg i en annen del av Europa. Ifølge Colgate-Palmolive kan det lukte eller smake annerledes av produkter som er ment for andre marked enn det norske. Jesper Brandt i Normal sier man ikke trenger å bli skeptisk om man finner et produkt som ser litt annerledes ut hos dem.

– Nei, tvert imot. Vi har alltid god kontroll, både når vi kjøper direkte fra produsent eller grossist. Vi skal hele tiden vite hva varen er. Hvis det er noe galt med produktet, kan vi følge opp og finn ut hva som har skjedd med det. Vi er veldig nøye, for vi skal ikke ha piratkopier inn i våre butikker. Vi vet jo at om vi begynner å selge varer som ikke er ekte vil det gå utover oss selv, sier Brandt.

