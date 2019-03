To personer i hver sin anleggsmaskin ble tatt av et snøskred i Sørfold i Nordland tirsdag.

NRK meldte tidligere tirsdag at begge sjåførene var funnet omkommet. Nå melder imidlertid statskanalen at kun én er bekreftet omkommet, mens den andre personen er savnet.

Skredet er omtrent 200 meter bredt.

Det ble iverksatt full leteaksjon etter at det ble observert spor inn i skredet. Ambulanser og redningsressurser ble sendt til stedet, og det ble gjort funn i snøen.

– Politiet har ingen grunn til å tro at flere enn de to er tatt av snøskredet. Det er ikke trygt å kjøre bil inn til skredet på grunn av hengende snømasser i området. Sea King-helikopter ble benyttet for å frakte inn redningspersonell, hunder og utstyr, melder politiet.

Det var en privatperson i nærheten som meldte om skredet ved 12-tiden tirsdag. Det er ikke kjent når skredet ble utløst.

Durmålstinden ligger i Sulatjelmafjellene i Sørfold kommune vest for Bodø.

Skredet har gått over en avsidesliggende vei i et bratt og vanskelig område.

– Det vurderes som trygt å droppe folk ned til området over skredet fra helikopter, men veien opp er ikke trygg å ferdes på, sier Lillestø.

Det er for øyeblikket høy skredfare i Nordland. Varsom.no varsler skredfare på nivå 3 i store deler av Nord-Norge.