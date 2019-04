Trodde skidrømmen var over etter bilulykke – en 3D-printer forandret alt

– Fram med overkroppen, og ikke stresse noe!

Ryggmargskadde Robert Skogvold roper instruksjoner til Sigurd Groven. Begge er lamme etter ulykker og har fått litt for store skader til at de klarer å kjøre standardversjonene av sit-ski på egenhånd.

Nå er de med på Sunnåsstiftelsens motivasjons- og treningsleir, Camp Spinal på Hafjell, der ryggmargskadde får mulighet til å prøve seg i alpinbakken.

Var for svak i hendene

Rett etter bilulykken i 2011 spekulerte Robert på hvordan han skulle komme seg ut på ski igjen. Han drømte om å bruke en sit-ski beregnet på ryggmargskadde, men Roberts skade hadde ført til at han ikke hadde nok gripeevne i hendene til å klare seg selv i skibakken.

– Jeg ble litt skuffet til å begynne med, jeg visste ikke hva slags utstyr jeg skulle velge, sier han.

Den første sit-skien Robert skaffet seg, klarte han ikke kjøre selvstendig. Han begynte derfor å tvile på om han ville klare å komme seg tilbake i skibakken.

Praktisk anlagt

Men Robert er praktisk anlagt og forteller at han har mekket på ting siden han gikk på barneskolen. Han rykket tilbake til garasjen, konstruksjonstegninger og en 3d-printer.

GLEDE: Robert finner mye glede av å kunne være ute i skibakken igjen. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

– Jeg begynte med 3d-printing og laget meg hjelpemidler, forteller han.

Han har laget 3d-printede fester som hjelper ham til å både feste styreskiene til armene og til å slå skiene opp og ned, samt en egen mekanisme til å løse seg ut fra skiheisen.

– Jeg laget en mekanisme som klarer å flippe disse skiene opp når jeg skal pigge meg framover og ned når jeg skal ned i kjøreposisjon, forteller Robert.

– Helt fantastisk

Nå er det andre som får nyte godt av Roberts oppfinnsomhet.

– Robert er som Petter Smart, sier Sigurd Groven.

– Han lager mange fiffige løsninger, som gjør at man er i stand til å kjøre helt selvstendig. Det var veldig inspirerende for meg å se at det var mulig, sier Groven.

Ved hjelp av litt instruksjoner og tilpassing av skiutstyret, er også Sigurd blitt i stand til å kjøre på ski på egenhånd.

– Det har vært helt fantastisk, en vanvittig opptur for meg personlig. Det har gitt meg tilbake lysten til å kjøre ski igjen, sier han.

Men Robert Skogvold er beskjeden om sine egne oppfinnelser, og kaller det billige små-løsninger.

– Det handler bare om å komme på det, sier han.

For å hjelpe andre i samme situasjon til å komme seg ut på ski, har Robert lagt konstruksjonsfilene til modifikasjonene ut på nettet.