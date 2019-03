I dag skal Norges eFotballandslag spille på hjemmebane mot Sverige i TV-spillet FIFA 19.

Kampen mellom Norge og Sverige i eFotball ser du tirsdag på TV 2 Sumo fra klokken 15.30 og på TV 2 fra klokken 17.30.

En på landslaget er blant de 64 beste i verden i den populære spillmodusen FIFA Ultimate Team (FUT).

17 år gamle Magnus Myhrhaug Kristiansen kvalifiserte seg til den gjeve turneringen FUT Champions Cup.

– Ingen nordmann har klart dette før. Det er den største norske bragden i eFotball. Det er like stort som da Rosenborg slo Milan i Champions League, sier TV 2s eFotballekspert Johan Færaas.

Myhrhaug Kristiansen kvalifiserte seg i den sjette utgaven av FUT Champions Cup, der de beste spillerne i verden spiller mot hverandre online.

Men det var ikke uten dramatikk at 17-åringen klarte å kvalifisere seg blant de 64 beste i verden.

Sammen med landslagskollega Arkan Resul hadde de samlet seg i Vålerengas lokaler for å spille turneringen. Når turneringen starter har spillerne en deadline å forholde seg til for å fullføre kampene.

Så går strømmen i Vålerengas lokaler. Dermed måtte Myhrhaug Kristiansen reise i full fart hjem for å spille turneringen. Dette førte til at 17-åringen tapte de to første kampene på walk-over og veien til å kvalifisere seg ble mye tøffere.

Men landslagsspilleren ga ikke opp og vant resten av kampene i kvalifiseringen som gjør at han er en av de 64 beste spillerne i verden.

– Det er veldig imponerende. Forutsetningen for å bli så god når du kommer fra Norge er liten. Der er Tyskland en stormakt. Han har vært nære med å klare dette tidligere, men nå lykkes han endelig, sier Færaas.

Turneringen for de 64 beste blir spilt fra 5. april til 7. april. Vinneren av turneringen får en pengepremie på 50 000 dollar.

Før den tid skal Myhrhaug Kristiansen spille sammen med eFotballandslaget mot Sverige på Ullevaal. 17-åringen er selvsikker på at Norge skal slå Sverige på hjemmebane.

– Det er alltid deilig å slå Sverige uansett idrett, så det ser vi frem til, sier Magnus Myhrhaug Kristiansen.

