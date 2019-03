For et par uker siden slo DNB Eiendom på stortrommen. Norges største eiendomsmegler hevdet nemlig at de var først i landet med «Garantert Solgt», en ordning der boligsalgskundene får pengene tilbake hvis megleren ikke klarer å selge til en på forhånd avtalt pris.

30 år gammel nyhet

Men nå mener meglerkjeden Notar at DNB Eiendom har sparket inn åpne dører. Notar har tilbudt nettopp en slik «no cure - no pay»-ordning så lenge de har eksistert.

– Det har vi drevet med i 30 år, så det var litt overraskende når de nå tar eierskap til salgsgarantien, sier eier og administrerende direktør Erik Pettersen i Notarkjeden.

Et overraskende comeback

På 1990- og 2000-tallet var Notarkjeden kjent for å gå litt andre veier enn andre eiendomsmeglere. De utfordret Schibsteds annonsemonopol ved kun å annonsere i en egen Notaravis, og de betalte tilbake kostnadene hvis kundene skulle ønske å avbryte oppdraget.

Rett etter finanskrisen, i 2009, endte alle Notarkjedenes 56 avdelinger i en spektakulær konkurs. Men en av de ansatte, Erik Pettersen fra Kristiansundkontoret, tok sjansen på at Notarnavnet hadde en verdi, og at det var mulig å gjøre et comeback. Dermed kjøpte han varemerket for 200.000 kroner. Ti år senere er Notar igjen i ferd med å bli landsdekkende, med 14 kontorer.

– Vår er bedre

Både DNB Eiendoms og Notars «no cure»-ordninger innebærer at megleren ikke tar betalt for jobben dersom de skulle trekke seg. Eksterne leverandører som fotograf og takstmann må uansett betales, men kunden slipper å betale meglerens normale utgifter, som fort kan komme på mer enn 50.000 kroner.

– Og det er en annen vesentlig forskjell som gjør at DNB fortsatt ikke matcher vår garanti, sier Notarsjef Erik Pettersen. – For hos oss kan du trekke oppdraget uten å begrunne det, selv om det kommer inn et bud over takst. Det kan du ikke hos DNB Eiendom.

– Men i praksis er det svært sjelden at kundene trekker salgsoppdraget. Og vi kan jo ikke ta oss betalt hvis vi skal få kunden som en ambassadør til å anbefale oss videre i fremtiden, så da betaler vi regningen for kunden, sier Notarsjefen.

– Har aldri hevdet vi er alene

Terje Buraas, leder for DNB Eiendom, skriver dette i en e-post til TV 2:

«Vi har aldri hevdet at vi er helt alene om salgsgaranti, og DNB Eiendom og andre meglere har for eksempel tilbudt dette i flere år allerede i Bergen. Vi er også kjent med at enkelte mindre lokale aktører har hatt ulike former som salgsgaranti, men det er ikke noen landsdekkende meglere som har dette før nå. «Garantert solgt» har blitt svært godt mottatt av kundene våre, og fremover tar vi sikte på å tilby enda flere spennende nyheter som kundene vil sette pris på.»