Årsaken er at han mener seg utsatt for gjengjeldelse etter varsel om kritikkverdige forhold. Og varsleren krever nå økonomisk oppreisning.

En politimann varslet høsten 2017 om grov svikt i etterforskningen av menneskehandelssaker. Han mener at han i ettertid har vært utsatt for gjengjeldelse, blant annet ved å bli omplassert. Han krever nå økonomisk oppreisning.

Første politivarlser-sak for domstolen

Etterforskeren som fremdeles jobber ved Vest politidistrikt blir i følge hans advokat Birthe Eriksen, den første som bringer en politivarslersak inn for domstolen.

De siste årene har vi blitt kjent med en rekke varslersaker i politiet. Den mest kjente av disse er den såkalte Monika-saken, fra det som den gang het Hordaland politidistrikt.

Frikjenner Vest politidistrikt

Etter at en svært omfattende rapport, bestilt fra politidirektoratet, nå frikjenner Vest politidistrikt for å ha utsatt varsleren for gjengjeldelse, velger politietterforskeren nå å ta saken til domstolen. I følge hans advokat er dette i håp om å få en uavhengig og grundig vurdering av måten han mener han er blitt behandlet på av sin arbeidsgiver Vest politidistrikt.

– Dette er meg bekjent den første saken som havner for domstolen og her ønsker vi en grundig og uavhengig vurdering, sier Eriksen til TV 2.

Det hele startet med at den erfarne etterforskeren mente at politiet forsømte oppgaven med å etterforske og pågripe kriminelle som fysisk mishandlet kvinnelige prostituerte og ofre for menneskehandel i Bergen.

Sakene dreier seg blant annet om grov vold og voldtekt av kvinner i en sårbar situasjon.

Ikke lenge etter at varselet ble levert, ble mannen omplassert. Han har lenge ment å ha vært utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Varselet er ubehandlet

I en fersk rapport bestilt av Politidirektoratet blir Vest politidistrikt ved politimester Kaare Songstad frikjent. Men rapporten retter samtidig kritikk mot politihuset.

I følge advokat Birthe Eriksen, er selve varslet om menneskehandelssakene ikke blitt behandlet, snart halvannet år etter at det ble levert.

Saken blir oppdatert.