479 passasjerer ble evakuert med helikoptre fra cruiseskipet Viking Sky, som lørdag fikk motorproblemer i uværet i Møre og Romsdal.

Totalt 36 personer ble fraktet til sykehus i Molde og Kristiansund for behandling etter hendelsen.

– Et skip som dette hadde greid seg helt problemløst over Hustadvika på tross av uværet som herjet om ikke samtlige motorer hadde havarert. Det vil være feil å kritisere de beslutninger som ble tatt av mannskap og de erfarne losene på broen. Her har vi med et rent teknisk havari å gjøre.

Det sier Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund til TV 2.

Se bilder fra den dramatiske redningsaksjonen øverst i saken.

– Hvordan kunne dette skje?

Lederen i Sjømannsforbundet finner ikke en eneste grunn til å kritisere mannskap eller losene om bord på «Viking Sea» for å ha utøvd dårlig sjømannsskap før motorhavariet som kunne endt med tragedie på ettermiddagen lørdag 23. mars.

Johnny Hansenberømmer mannskap og losene. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media.

– Det viktigste nå er derfor å finne ut hvorfor maskineriet totalhavarerte. Dette for å forhindre at noe tilsvarende skal skje igjen.

– Dette arbeidet er allerede godt i gang, og Sjøfartsdirektoratet og Havarikommisjonen vil nok finne svar på det spørsmål vi alle stiller oss, som er hvordan dette kunne skje, sier forbundslederen.

Det er den tyske motorprodusenten MAN som har levert maskinene til Viking Sky.

De bekrefter overfor TV 2 at de har sendt et eget team til Norge for å analysere hendelsen i samarbeid med Viking Cruises og norske myndigheter.

Også losene berømmes

Det var to loser fra Kystverket om bord på «Viking Sky» på turen sørover fra Tromsø, og deres innsats berømmes.

– Losene har gjort en fantastisk jobb gjennom hele den dramatiske aksjonen. De har vært involvert i alle aspekter og faser i hendelsen, og har bidratt stort med sin betydelige erfaring og kompetanse, skriver Emil Heggelund, losoldermann for Møre og Romsdal i en oppdatering på Kysrverkets nettsted.

Viking Ocean Cruises har begynt en intern undersøkelse etter hendelsen. Målet er å etablere en komplett og helhetlig forståelse av hva som har skjedd.



Sjekker andre fartøy



Tirsdag ettermiddag kunne Sjøfartsdirektoratet opplyse om at dagens tilsyn har vært rettet mot skipets maskineri og logger knyttet til alarmene som oppstod før og under hendelsen lørdag.

– Direktoratet jobber tett med rederi og klasseselskap for å identifisere den konkrete årsaken til blackouten. I tillegg bistår direktoratet både politi og havarikommisjonen i deres arbeid, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.



Det er i tillegg fokus på å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teksnisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy.

– Skulle vi få informasjon i den gjennomgangen som nå pågår som vi mistenker kan berøre andre skip, skal man ikke være i tvil om at vi kommer til å informere raskt om dette, sier Alvestad.