Norske soldater og politifolk øvde ved grensen: Slik svarte Russland på øvelsen

TV 2 fortalte i februar at luftambulansetjenesten i en periode måtte innstille sin aktivitet på en av flyplassene i Finnmark.

– Aldri opplevd tidligere

I en situasjonsrapport som Justis- og beredskapsdepartementet mottok fra Politidirektoratet 5. mars oppsummerer politiet i Finnmark hvordan den elektroniske jammingen ble opplevd i månedsskiftet februar /mars:

Politiet tok kontakt med kontrolltårnet i Kirkenes 1. mars klokken 13:20. De sa også at de hadde registrert jamming i en høyde rundt 1800-4000 fot.

Egne mannskaper opplevde under øvelsen 28. februar i Pasvikdalen bortfall av GPS-signaler på håndholdt GPS montert på snøscooter.

Ansatte i Statens naturoppsyn (SNO) meldte at de 2. mars i tidsrommet 12-15:30 inne på Varangerhalvøya opplevde jamming på begge snøscooterne.

Befal fra Pasvik-kompaniet under øvelsen «Joint Action» i mars 2019. Foto: Preben Aursand/Forsvaret

– GPS-sporloggene pekte plutselig med en rett linje rett sørover fra deres til enhver tid eksisterende posisjon. Dette har de aldri opplevd tidligere til tross for utkjørte 6-7000 kilometer årlig, skriver Finnmark politidistrikt om rapportene fra de SNO-ansatte.

Fikk GPS-bevis

Nærmere to uker etter de omfattende GPS-forstyrrelsene i Nord-Norge, var Russlands elektroniske jamming tema under et møte mellom norske og russiske forsvarstopper i Oslo, ifølge Barents Observer.

Ekspedisjonssjef Henning Vaglum fra Forsvarsdepartementets avdeling for sikkerhetspolitikk møtte generalmajor Aleksandr Ksjimovskij, sjef for Hoveddirektoratet for internasjonale militært samarbeid i Den russiske Føderasjons Forsvarsministerium.

– Russland ba oss om bevis, og vi ga dem det, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) etter møtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Forsvarsministeren har beskrevet de gjentatte GPS-utfallene som svært alvorlig. Etterretningssjef Morten Haga Lunde sier at den russiske bruken av jamming ikke bare er til hinder for norsk og alliert militær øving, men også representerer en trussel for sivil aktivitet i fredstid, inkludert lufttrafikk og sivile beredskapstjenester.

Ifølge Etterretningstjenesten er GPS-jammingen et nytt element i det nye normalbildet som er under utvikling i nordområdene.

Også næringslivet og det sivile samfunnet rammes av det som politimester Ellen Katrine Hætta omtaler som samfunnsforstyrrende hendelser.