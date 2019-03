– Om noen år kommer folk til å stille følgende spørsmål: Kunne dere virkelig kjøre så fort dere ville overalt? For bare noen få år siden var det lov til å røyke på fly. Det tror jeg de fleste i dag er veldig glade for at det ikke er mer. Det er vel nærmest utenkelig...

– Om bare få år tror jeg det er utenkelig at man faktisk hadde muligheten til å kjøre 250 km/t, for eksempel utenfor en skole. Med nye teknologi tilgjengelig kan vi ta smartere valg.



Det sier Volvos konsernsjef Håkan Samuelsson, når vi møter ham på et sikkerhetsarrangement på fabrikken i Gøteborg.

De har allerede sluppet en katt ut av sekken ved innskrenke folks mulighet til å kjøre som de har stjålet både bil og bensin. Fra neste år reduserer nemlig Volvo toppfarten på alle sine biler til maksimalt 180 km/t. Les mer om det her:

Slik ser den ut, den nye progamerbare «Care Key» bilnøkkelen fra Volvo

Programmerbar nøkkel

Men Volvo her mer på gang. Nå lanserer de også det de kaller for Care Key.

Care Key er en oransje bilnøkkel der bileieren kan velge å legge inn en selvvalgt maksimalhastighet, enten for seg selv, familiemedlemmer eller yngre sjåfører med lite kjøreerfaring

– Både Care Key og hastighets-begrensingen illustrerer hvordan vi som produsent aktivt kan ta ansvar i vår streben mot at færre skal dø eller bli hardt skadet i trafikken. Vi har vi et stort ansvar med å hjelpe til å øke trafikksikkerheten for alle.

– Mange vil dele bilen sin med venner og familie, men er usikre på hvordan de kan forsikre seg om at deres nære og kjære er sikre på veien. Care Key er et stort og viktig skritt i den retningen, utdyper Samuelsson.

Han mener også at dette bør gi reduksjon i forsikringspremien.

– Ja, absolutt. Kan vi bidra med teknologi som gjør at færre havner i trøbbel, bør det logisk sett også ha en positiv innvirkning på forsikringspremien, sier Samuelsson videre.

Som bilprodusent har vi en plikt til å bidra til større trafikksikkerhet, sier Håkan Samuelsson som er konsernsjef for Volvo.

Her er den helt nye Polestar 2: ​

Vil overstyre enda mer

Men Volvo har enda mer på blokka som de forsker på.

De ser nå på mulighetene for at bilen av seg i framtiden (og vi snakker veldig nær framtid her...) skal kunne låse maksimalhastigheten til fartsgrensen i særlig utsatte strøk. Vi snakker forbi skoler, barnehager etc. der det ferdes mye folk.

Akkurat hvordan dette skal løses, om det er ved skilt-gjenkjenning eller GPS-soner, jobber man med i disse dager. Det som er sikkert er at det kommer. Antageligvis fortere enn du aner.

Selvfølgelig har disse tingene ikke bare skapt positive reaksjoner.

– Kanskje blir vi litt mindre attraktive for noen kunder, de som synes det er tøft å kjøre sikksakk og langt fortere enn det som loven tilsier på motorveien. Om noen av disse kundene velger et annet bilmerke, så må vi akseptere det. Vi i Volvo har litt is i magen i forhold til det. Om vi bidrar til bare noen få færre drepte eller skadde i trafikken, så mener vi at det er verdt det. Vi er overbevist om at de som lager lover og regler kommer til å følge opp, sier Samuelsson helt til slutt.

