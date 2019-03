To kvinner sperret inne og mishandlet: – Var redd jeg skulle dø

– Videoen viser at dette ikke var en voldtekt, sier Staff til TV 2.

​Den 33 år gamle kvinnen sier til TV 2 at hun spilte med i frykt for hva som ville skje om hun nektet.

– Han sa han ville ha sex med en av oss. Venninnen min sa nei, fordi han hadde slått henne. Jeg sa ok. Fordi jeg var redd. Jeg ville ikke at han skulle gjøre meg noe, sier hun.

Hun forteller at hun ga uttrykk underveis i samleiet for at hun likte det, og at hun spilte med.

– Men jeg var livredd. Jeg trodde aldri jeg skulle få se sønnen min igjen.

Store mørketall

Leila Langdalen Sbai jobber i interesseorganisasjonen Rosa, som har bistått de to kvinnene gjennom sin krisesenterordning. Hun forteller at de stadig hører om saker der prostituerte blir sperret inne, ranet og utsatt for vold.

– Både de oppsøkende enhetene vi samarbeider med, og jentene vi bistår sier at dette skjer. De aller fleste tør ikke oppsøke politiet. Noen er redde for at de da blir kastet ut av landet, sier Sbai.

Hun mener de prostituerte i hovedstaden mangler rettssikkerhet, og at risikoen for å bli anmeldt for denne typen kriminalitet er lav. Hun mistenker derfor at det er store mørketall.

– Volden disse kvinnene blir utsatt for er grov. De som oppsøker oss forteller at mye av dette er organisert. Mye av det har også kanskje blitt noe grovere den siste tiden, sier hun.

BISTANDSADVOKAT: Anniken Killingstad. Foto: Mathias Ogre

De to kvinnenes bistandsadvokat Anniken Killingstad sier at de mener det at kvinnene jobber som prostituerte er irrelevant i straffesaken.

– Det er mye fokus på at de jobber med eskorte, og at de utsetter seg selv for risiko og må forvente dette. Men uansett hva de jobbet med så er dette et grovt ran, frihetsberøvelse og en voldtekt, sier Killingstad.

Angrep oss som mennesker

Kvinnene forteller at de aldri tvilte på å anmelde saken. De mener at selv om de var prostituerte, er det viktig at voldhendelser blir anmeldt.

– Hvis ikke vil de gjøre det igjen og igjen og igjen. Det handler ikke om at vi jobber i eskorte. De angrep oss som mennesker. Det spiller ingen rolle om vi jobber i eskorte eller om vi er rørleggere, sier de.

Nå forteller begge to at de ikke lenger jobber som prostituerte, og at de vil forlate Norge i løpet av kort tid.

Rettssaken skal etter planen være ferdig ført for retten i løpet av neste uke.