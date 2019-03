Politiet brukte en hemmelig agent for å forsøke å avsløre den 43 år gamle kvinnen som står tiltalt for å ha drept sin far og en eks-kjæreste i henholdsvis 2002 og 2014.

Tiltalte og agenten møttes til sammen 49 ganger og totalt finnes det 150 timer med opptak mellom de to.

Tirsdag hevdet tiltalte at hun visste at «Anna», som agenten kalte seg, jobbet i politiet.

– Visste at hun var agent



Kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, sier til TV 2 at hun vil forklare seg rundt dette.

– Hun vil også si noe om hvorfor hun visste at «Anna» var agent, sier Sylte.

Ved minst to anledninger sier tiltalte til agenten at hun mistenker at politiet følger med på henne. Under en samtale mellom de to 9. juni 2016 snakket tiltalte om en annen kvinne.

Dette ble sagt:

Tiltalte: – Det er liksom sånn at ho hele tida må bevise meg at nei ho er ikke politi. Sånn går man og tenker.

Agenten: – Det skjønner jeg. Det er fort at det blir sånn. Jammen meg redd for deg også tenker jeg da …

Tiltalte: – Neida, men jeg tenker at jeg synes det er rart du skulle havne borti meg egentlig.

Romavlytting og spaning

I en annen samtale sa tiltalte at hun tenker på om «Anna» kan jobbe for politiet. Hun sa også at hun tenker om hun kan ha havnet i et av politiets nett.

I tillegg til bruke av en såkalt UC-agent, brukte politiet flere metoder for å avsløre kvinnen. Både romavlytting, spaning, skjult kameraovervåkning og avlytting av telefonen hennes fikk politiet rettens godkjennelse til å bruke i jakten på bevis.

I tingretten ble kvinnen dømt til 21 års forvaring for å ha tatt livet av sin far og sin eks-kjæreste ved å dope dem ned med sovemedisin for deretter å ha druknet faren i badekaret og kvalt eksen med en pute. Ankesaken pågår i Agder lagmannsrett og det gjenstår minst seks uker av ankebehandlingen.