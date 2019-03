King: – Oslo er full av svensker som tror de eier byen

– Betyr den statistikken noe i kveld?

– Jeg tror det betyr litt, men det er sikkert ikke så mange prosent. Men det bygger en tro på at det ofte går veldig bra her hjemme.

Han avviser at det blir emosjonelt å møte fedrelandet, men selv om han og Sveriges landslagssjef Janne Andersson er gode venner privat, legges alt vennskap til side i kveld.

– Det er samme hvem landslagssjef er eller hvem han heter. Jeg håper virkelig at de taper, så skal jeg med stor glede gå fram og takke for kampen etterpå.

– Synger du med på «Du gamla, du fria» før kampen?

– Nei, det tror jeg ikke. Men jeg skal respektere den, selvsagt, som jeg alltid gjør med bortelagets nasjonalsang, svarer Lagerbäck.

Svak Drillo-statistikk

Egil «Drillo» Olsen hadde positiv statistikk mot en rekke fotballstormakter da han var norsk landslagssjef, enten det var England, Tyskland, Frankrike eller Brasil.

Mot Sverige, derimot, er historien en helt annen.

På fire privatkamper står han med null seirer, én uavgjort og tre tap.

– Jeg har ikke noen god forklaring, dessverre. Av en eller annen grunn har det aldri lyktes mot svenskene. 2-2 er det beste jeg har fått med meg på de fire kampene. Kan vi snakke om noe annet? spør Drillo og flirer.

Han tror likevel at sjansene for en etterlengtet og viktig seier er godt innen rekkevidde for Norge i kveld.

Særlig hvis vi får Joshua King i bakrom mot trege, svenske midtstoppere.

– Joshua løper fra hvem som helst og tar de svenske midtstopperne på fart, hvis han får muligheten. Jeg savnet litt mot Spania at han tjuvstartet oftere, ettersom bakrommet var veldig stort. Bruker vi farta til Joshua kan det bli en nøkkel i kveld, tror Drillo.

Tap vil være kritisk

Han har sett svenskenes lørdagskamp mot Romania, der de vant 2-1.

– De ga Romania mange kontringsmuligheter, og ga bort ballen i situasjoner der det nesten ikke er lov å miste den. Jeg tror ikke Norge klarer å spille ut Sverige gang på gang i etablert spill, der er svenskene for sterke. Men på overganger og dødballer kan alt skje. Vi må være kompakte og ikke gi dem overgangsmuligheter. Det kommer til å bli jevnt og tett, og jeg er helt sikker på at de ikke blir noen målfest, spår Drillo.

Med norsk tap vil Sverige og høyst sannsynlig Spania stå med seks poeng på to kamper, mens Norge vil stå med null.

– Da vil sjansene for å bli blant de to beste være under fem prosent, anslår Drillo.

– Spiller vi uavgjort har vi en fair sjanse fortsatt. Og om vi skulle vinne, har vi tatt førersetet i gruppa med tanke på Sverige og Romania.