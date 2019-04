Videoen Sørdalen viser til er et klipp fra NRK-serien «Innafor» som omhandler genfeil. 22-åringen tydde til tastaturet og skrev et Facebook-innlegg der hun tok et oppgjør med diskrimineringen.

Foreldre som «hysjer»

Sørdalen forteller at hun selv har blitt diskriminert opptil flere ganger.

– Da jeg var liten og gikk på stranda med operasjonsarret mitt, kunne mange barn spørre om det. Men det gjorde meg ingenting, for barn er nysgjerrige på ting de ikke har sett før. Men problemet var at jeg ikke rakk å svare før foreldrene brøt inn og sa: «Hysj, ikke spør om det! Tenk hvordan hun føler seg når du spør om det». Når foreldre hysjer på barna, føler jeg meg tusen ganger dårligere, forklarer hun.

Disse kommentarene gjorde at hun begynte å dekke seg til på stranda som 13-åring.

Diskrimineringen ble heller ikke noe mindre da Sørdalen begynte å gå med stokk å orientere seg bedre.

– Det er stor forskjell på de foreldrene som forklarer hvorfor jeg må gå med en stokk, og de som hysjer på barna og sier at de skal forklare det når de kommer hjem. Hvis man avbryter barna og får de til å føle at det er dumt spørsmål, så blir det noe automatisk noe skummelt som man ikke prater om, sier hun.

– Skremmende tall

Generalsekretær i Norges Handikapforbund, Sunniva Ørstavik, forteller at diskriminering av personer med funksjonshemninger er mye vanligere enn det vi tror.

– VANLIG: Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund, forteller at diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser er mye vanligere enn det vi tror. Foto: Ivar Kvistum/ Handikapnytt

– En av tre mennesker med funksjonsnedsettelse har blitt utsatt for hatytringer og trakassering. Likestilling- og diskrimineringsombudet får mange saker som omhandler diskriminering. Den siste tiden har også vi fått inn flere saker som handler om nettopp dette, sier hun til TV 2.

Ørstavik synes denne statistikken er skremmende. Hun mener at dette gir et uttrykk for et samfunn som ikke legger til rette for at folk er forskjellige.

– Jeg er helt enig med Sørdalen at det er på tide å ta et skikkelig oppgjør med disse negative fordommene. Vi trenger et opprop for mangfoldighet og forskjellighet, sier hun.

I slutten av mars var både Unge funksjonshemmede og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon på plass under regjeringens høring i FN.

Temaet var hvordan norske myndigheter etterlever forpliktelsene i CRPD, altså FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Under høringen fikk norske myndigheter kraftig kritikk for å ikke oppfylle disse kravene.

Vil fjerne fordommene

22-åringen forteller at hun er redd for at disse fordommene skal hindre hun i å få en kjæreste, en jobb eller nye bekjente.

– Hvis jeg først kommer i kontakt med folk, vil de nok skjønne at jeg har gode verdier, og at jeg er en oppegående person. Men jeg er redd for at jeg ikke kommer til å få sjansen dersom jeg kommer med en hvit stokk et sted, for jeg kommer ikke så langt, sier hun.

Hun er også bekymret for en hva en potensiell svigerfamilie skal tenke om hennes funksjonshemninger.

– Jeg er redd for at jeg ikke finner en kjæreste, men hvis jeg finner en partner er jeg redd for at familien skal synes at jeg ikke er bra nok.

– Behandle folk som folk

Sørdalen tror at dagens fordommer er lært hjemme. Hun frykter at det er for sent å gjøre noe med tankegangen til den eldre generasjonen. Derfor håper hun nå at hennes engasjement heller kan smitte over på den yngre generasjonen.

– Jeg har lyst til at vi alle skal fokusere på at alle mennesker har noe ved seg uansett om de sliter med huden, er lam i beina eller hører dårlig. Hvis alle i Norge hadde vært bevisste på dette hadde det vært et enklere sted å bo for mennesker med funksjonsnedsettelser, sier hun.​

For å bekjempe disse fordommene hevder Ørstavik at myndighetene er nødt til å et krafttak. Så må resten av befolkningen i mellomtiden løfte blikket for mangfoldighet.

– Vi må behandle folk som folk, rett og slett. Folk vil ikke bli behandlet annerledes. Spør meg, snakk til meg og behandle meg som alle andre, råder Ørstavik.