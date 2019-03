Særpregede i3 er så langt eneste elbil fra BMW. Men det skal ikke vare lenge.

I likhet med mange andre bilprodusenter har også BMW en stor elektrisk satsing på gang. Mens Audi allerede har lansert sin e-tron og Mercedes til våren kommer etter med EQC, drøyer det litt lenger før BMW kommer.

Men neste år er de i gang. Først ut er elektrisk utgave av SUV-en X3. iX3 heter den, og BMW er nå helt i innspurten av testene av den, langt nord i Sverige.

At BMW starter den store elbil-satsingen med SUV er naturligvis ikke tilfeldig. denne biltypen fosser fram salgsmessig. For det norske markedet er dette også bortimot helt perfekt. SUV-ene har de siste årene tatt stadig mer salg fra stasjonsvognene. Samtidig er SUV-karosseri også smart for å få pakket batterier og utnytte plassen best mulig.

Tester tre biler

X3 har vært en stor suksess for BMW her hjemme i mange år. Dermed har de også veldig mange kjøpere som neppe må overtales veldig mye for å bytte over til elektrisk utgave.

Og iX3 er ikke alene. BMW tester tre elbil-prototyper til sitt ytterste i arktiske landskap ved testsenteret til BMW Group i Arjeplog, Sverige.

Sammen med iX3 har også BMW i4 og BMW iNEXT vært med på det intensive testprogrammet.

Her testes norsk elbil-favoritt – får en viktig nyhet ​

Slik ser den ut i prototype-utgave. Sannsynligvis blir det ikke mye endringer før iX3 går i produksjon.

270 hestekrefter

– Vi vet mange er nysgjerrige på våre neste helelektriske modeller. De levende bildene fra vinterens tester vitner om at dynamikk og kjøreglede venter, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby hos BMW Group Norge, i en pressemelding.

Bilene kjører på islagte innsjøer og på snø i bitende kulde for å presse de elektriske motorene og høyspenningsbatteriene til det mest ekstreme. Erfaringene tas følgelig med videre når serieproduksjonen av de tre modellene starter de neste årene.

iX3 blir den første bilen med femte generasjon BMW eDrive-teknologi. Den elektriske motoren får en effekt på over 270 hk som jobber sammen med et høyspenningsbatteri med nettoeffekt på over 70 kWt.

Her kan du lese vår test av BMW i3S ​

Noen bilprodusenter legger vekt på at elbilene deres skal skille seg kraftig ut på design. Det ser ikke ut til å gjelde for BMW.

12 elbiler på vei

Batteriet er dimensjonert for 150 kW hurtiglading. Rekkevidden? "Over 400 kilometer" målt etter den nye WLTP-standarden, sier BMW selv. Akkurat det nivået er vi blitt ganske vant til fra de tyske bilprodusentene etter hvert. Mange norske kunder ønsker seg nok at rekkevidde blir nærmere 500 kilometer, enn 400.

iX3 blir også den første modellen som blir produsert i Kina, av joint venture-selskapet BMW Brilliance Automotive, for global eksport.

I 2025 skal BMW ha lansert minst 25 ladbare modeller, hvorav minst 12 helelektriske. Det betyr at en rekke nye prototyper skal gjennomgå tilsvarende tester de neste årene.

Topp 10: Her er elbilene med lengst rekkevidde ​

Se video av nye BMW iX3 under:

​