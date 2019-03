Sterling mener det må sterk lut til for å få bukt med rasisme

– For å være ærlig er det synd at vi må snakke om dette. Det er 2019, og det burde vært skikkelig straff for dette – ikke bare for de få folkene som blir utestengt, sier Raheem Sterling (24) ifølge Guardian.​

Vil ha tomme tribuner

Han og resten av de engelske stjernene skulle ha snakket om storseier etter nok en glitrende prestasjon for et landslag i kraftig medvind mandag kveld. I stedet måtte unge, fremadstormende engelskmenn ta et oppgjør med rasisme.

Under kampen i Podgorica, Monetenegro ble flere av lagets mørkhudede spillere utsatt for rasisme, blant dem var Danny Rose. Tottenham-backen ble møtt med apelyder da han pådro seg et gult kort like før full tid.

Nå tar Sterling til orde for at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) kaster hanskene og fyrer løs med bare knoker.

– Du kan bøtelegge folk, men hva fører det til? Det må være en kollektiv greie. Stadionet har plass til 15 000. Jeg mener at straffen bør være at ingen kan komme å se, uansett hvilken nasjon det er, dersom det er rasistiske tilrop. Når straffen da er over, vil fansen tenke seg om før de gjør noe så dumt fordi alle elsker fotball, de ønsker alle å være der for å støtte sin nasjon, sier Sterling.

– Bør utestenges på livstid

Landslagssjef Gareth Southgate sa umiddelbart etter kampen at hendelsene vil bli rapportert inn til Uefa.

Ved lunsjtider tirsdag opplyser Fotball-Europas øverste organ at det er åpnet sak mot Montenegro for blant annet rasisme, kasting av gjenstander og tribunebråk.

Southgate var opptatt av å vise de angrepne spillerne støtte, og mener samtidig at det er meningsløst med sanksjoner så lenge man ikke gjør en jobb for å opplyse og "utdanne" folk.

– Vi har de samme problemene i vårt land, vi er ikke kvitt det. Du kan sanksjonere klubbene, men det stopper ikke en eller to som har et tankesett der de gjør det de vil. Så vi må utdanne unge folk fordi vi har en bedre sjanse med dem, og forsøke å spre det så bredt som mulig, sier Southgate.

OPPGITT: Gareth Southgate var opptatt av at spillerne hans blir tatt vare på etter rasistiske tilrop i Montenegro. Foto: Andrej Isakovic

I Norge har man ikke vært så skjemmet med rasisme i fotballen som i England og andre store fotballnasjoner. Prosjektleder for «Gi rasisme rødt kort», Peter Werni, er ikke overrasket over at rasisme fremdeles er å finne i fotballen.

– Dessverre forekommer dette med jevne mellomrom. Dette blir en stor sak fordi England er en fotballnasjon som de fleste har et forhold til. Det samme gjelder de involverte spillerne. Dessverre tror jeg dette hadde vært en notis hvis en mindre fotballnasjon hadde opplevd det samme. Slik skal det heller ikke være, sier Werni til TV 2.