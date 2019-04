Odin (19) har vært savnet i 134 dager: – Vi føler oss maktesløse

Foreldrene mener det ikke ligner Odin å legge fra seg sine mest verdifulle eiendeler utenfor en lagerbygning på havna.

400 meter lenger ut på havneområdet blir Odins skittentøy fra treningen funnet i en Rema-pose. Et par dager senere finner de også én av skoene han hadde på seg. Den ligger slengt oppå en høy stabel med brosteiner i samme område som posen ble funnet.

Flere eiendeler savnes

Har du sett Odins blå treningsbag, toalettsaker eller en Umbro treningsgenser?

Alle overvåkningsbildene viser at Odin bærer med seg en blå bag gjennom byen. Denne bagen er fremdeles sporløst borte sammen med deler av innholdet. Familien er svært interessert i å vite hvor dette kan være og ber folk være på vakt.

– Det er også gått manngard her på havneområdet med Røde Kors for å finne ytterligere gjenstander, men ingenting er funnet, sier Dan Yngve.

Stort engasjement

Engasjementet i Trondheim er stort. Facebook-siden «Hvor er Odin» teller nærmere 5000 medlemmer. I februar ble det arrangert både et fakkeltog og en støttekonsert for Odin.

Også et par Hoka joggesko og en blå matboks savnes fra Odins treningsbag.

– Vi tenker at vi ikke hadde holdt ut uten den støtten vi har fått. All den sympatien, alle de folkene som stiller opp og er engasjerte. Og vi føler at så lenge Odin ikke er funnet død, så må det være mulig å finne ham, sier mamma Ingunn.

Politiet har brukt store ressurser på saken. De mener at de så langt ikke har funnet noe som tyder på at Odin har vært utsatt for en kriminell handling.

Kan slettede filer gi et svar?

Nå prøver politiet å gjenopprette overvåkningsmateriale fra rundt 80 kameraer på havneområdet der Odins eiendeler ble funnet. Men eiendelene ble først funnet etter 12 dager, mens alt overvåkningsmateriale må slettes etter sju dager. Håpet er at man ennå kan finne noen fragmenter som kan gi svar, men dette arbeidet vil ta flere uker.

Selv om politiet ikke mistenker noe kriminelt, føler foreldrene seg sikre på at Odin ikke har forsvunnet frivillig.

– Vi håper å få inn tips, noen som har en historie å fortelle, noen som har sett noe merkelig i Trondheim den natten og morgenen han forsvant, sier Ingunn.

Tips i saken kan ringes inn til politiet i Trondheim på telefon 73 89 90 90, eller sendes på e-post til astednorge@tv2.no