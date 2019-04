Filmes under angrep – mener han ble brukt

I en nattvideo som er lagt ut på terrororganisasjonen Jabhat al-Nusras nettside, ser man libaneseren Fadi Bassam Alajami.

– Vi takker Allah, vi som alltid er alltid takknemlige overfor ham. Vi kriger kun mot de som undertrykker, sier den terrortiltalte 35-åringen.

Videoen er tatt under det norsk påtalemyndighet mener er et angrep mot en base kontrollert av den syriske hæren, kalt Al-Qarmid, i Idlib-regionen i Syria. I opptakene ser man flere tildekkede fremmedkrigere og en panservogn. I tillegg ser man en bygning som står i brann.

Dette er nå et sentralt bevis i terrorsaken mot Alajami. PST mener de har identifisert ham i 23 propagandavideoer. Dette er den eneste der ansiktet hans ikke er tildekket.

– Vi mener den viser et angrep i Idlib i Syria, som Jabhat al-Nusra utfører mot syriske regjeringsstyrker, sier statsadvokat Fredrik G. Ranke til TV 2.

Tiltalt som «sjef»

På videoen blir Alajami avbrutt av en medsoldat som tiltaler ham med tittelen «al-Qaiid», som betyr kommandør eller sjef.

PST og aktoratet mener dette beviser at Alajami var en lederskikkelse i al-Nusra-fronten.

– Hvorfor er det vesentlig å bevise at han var en leder?

– Det har betydning for straffeutmålingen. Jo mer sentral du er i organisasjonen, jo strengere straff vil du risikere, sier Ranke.

I retten har libaneseren forklart at han ikke var en leder, men kun en kommunikasjonsmedarbeider. Onsdag ble han presset på dette av statsadvokaten.

– Opprettholder du at du ikke hadde en lederposisjon?, spurte aktor Fredrik G. Ranke.

– Ja, svarte Alajami.

– Hvorfor svarer du ja, når noen sier leder eller kommandant til deg?

– Det er mediefolk som misbrukte meg. De ville vise meg som kommandant. Jeg mestret å stå foran kamera. Det er derfor de misbrukte meg, forklarer libaneseren.

– Fanget i et spill

Alajamis forsvarer, Brynjar Meling, sier til TV 2 at hans klient har samarbeidet med politiet i å finne videoene på nettet. Han mener selv også at planen hans hele tiden var å kontakte politiet for å fortelle det han visste da han kom til Norge.

– Han mener at han som kommunikasjonsmedarbeider skulle fremstå som kommandant, og at dette var såpass vellykket at han klarte å lure PST og norsk påtalemyndighet, sier Meling.

– Så han ble lurt?

– Han sier at han var med på de to første filmene mot betaling. Deretter var han fanget i et spill, og brukte tiden på å komme seg ut av al-Nusra-fronten, sier forsvareren.