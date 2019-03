– Skjønner ikke at de tør å holde på sånn

Det ble mye oppstyr da Norge, i likhet med flere andre forbund, teipet over Coop-reklamen på de offisielle treningsvestene før verdenscuphelgen i Lillehammer før jul.

Skiforbundet mente regelverket var uklart. Det endte med en kompromissløsning der hvert enkelt særforbund fikk lov til å ha sine sponsorer på oppvarmingsnummeret samt at FIS fikk ha sin sponsor på.

Langrennslandslaget har gjennom sesongen lagt ut en rekke bilder på Instagram Stories. Felles for mange av bildene i renn-situasjon er at Coop-logoen er dekket med tekst, tags og emojis.

– Instagram-kontoen vår er en fanpage for fans av norsk langrenn. Vi ønsker der å profilere våre utøvere og våre samarbeidspartnere som er med å bidra til norsk langrenn, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Er det en bevisst strategi at tekst og emojis dekker over verdenscupreklamen til Coop?

– Noen bilder er det sikkert bevisst på, men på stories ligger det også veldige mange bilder fra verdenscupen hvor logoen synes. Det vi er bevisste på er å få frem våre utøvere og våre samarbeidspartnere, sier Bjervig.

– Kommer dere til å fortsette på samme måte også i neste sesong?

– Vi kommer til å bruke Instagram-kontoen vår som en fanpage og kommer til å fronte våre utøvere og våre samarbeidspartnere. Det er bilder som blir tatt av oss på de arrangementene hvor vi er, sier han.

Langrennssjefen tror ikke Coop eller Det internasjonale skiforbundet (FIS) reagerer på bildebruken.

– Det er vår konto og våre bilder. Jeg tror de har full forståelse for at vi bruker de bildene og fronter våre utøvere og samarbeidspartnere på vår egen konto.

– Sannsynligvis gått tom for gaffateip

FIS-direktør Jürg Capol bekrefter i en epost til TV 2 at Det internasjonale skiforbundet ønsker å se nærmere på saken. Capol skriver at FIS vil ta kontakt med Skiforbundet for å få klarhet i saken.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis registrerer at Skiforbundet har gått tom for gaffateip.

– Først av alt må vi få gratulere norsk langrenn med en fantastisk sesong. Vi må også få takke skiforbundet for all den oppmerksomheten de har gitt oss rundt vårt sponsorat av verdenscupen i langrenn. Dette er over all forventning. Vi klarer ikke helt å la oss hisse opp av denne saken, men registrerer at de nå sannsynligvis har gått tom for gaffateip og derfor bruker andre kreative metoder for å dekke til Coop-logoen. De må gjerne stikke innom våre OBS-butikker, hvor vi har et rikt utvalg av teip i alle farger, skriver han i en SMS til TV 2.