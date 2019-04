Tayseer (20) ble solgt som sexslave – nå brenner hun den forhatte nikaben

Til tross for at territoriet er tatt tilbake, er alle eksperter enige i at IS fortsatt må tas alvorlig som en trussel.

– Dette betyr ikke at vi har gjort slutt på terrorisme og Daesh, sier SDFs internasjonale talsmann Abdel Kareem Umer.

– Daesh har fortsatt sovende celler, og ideologien deres finnes i områdene de kontrollerte i flere år, advarer han.

SDF-talsmann Kino Gabriel sa fredag at IS-krigere skjuler seg i huler i områder rundt Baghouz og at en operasjon for å ta dem fortsatt pågår.

Pentagon har i en nylig rapport advart om utviklingen og mener IS vil være i stand til å gjenvinne landområder i løpet av få måneder dersom man ikke opprettholder innsatsen mot restene av IS nå.​

Minoritet

Yazidiene er en religiøs og kulturell minoritet nord i Irak. Religionen er en blanding av flere gamle religioner, med tette bånd både til kristendommen og islam.

I århundrer har yezidiene blitt undertrykt og utsatt for angrep, og de anses som frafalne av jihadistene i Islamsk Stat. Ifølge AP er rundt 3000 Yezidi-kvinner og jenter fremdeles savnet etter å ha blitt holdt som sexslaver.

De fleste ble tatt til fanger i august 2014 da IS raidet yezidi-landsbyer i Nord-Irak for å utrydde folkegruppen.

Yezidienes åndelige leder, Babashekh Khirto Hadji Ismail, har tatt et relativt progressivt standpunkt i et samfunn der voldtekt tradisjonelt sett har stigmatisert ofrene. Han har erklært at kvinnene som ble holdt som sexslaver er «rene» og at de er velkommen tilbake. Men dette gjelder ikke barna deres, noe som fører til mange forlatte barn.