Dette var det andre forsøket fra demokratene til å få rapporten publisert. Vedtaket alene ville ikke vært nok til å få rapporten publisert, men ville lagt betydelig press på justisdepartementet.

Mitch McConnell mener at justisminister William Barr burde få så god tid som mulig til å selv gå gjennom rapporten før den offentliggjøres.

– Det er ikke ufornuftig å gi spesialetterforskeren og justisdepartementet litt tid til å fullføre sin vurdering av rapporten på en profesjonell og ansvarlig måte, sier McConnell.

– Det er alt jeg ønsker

Tidligere denne måneden stemte Representantenes hus 420-0 i favør å offentliggjøre rapporten, uten noen motstand fra republikanerne, skriver Reuters, men da ble det blokkert av senator og Trump-alliert Lindsey Graham.

– Det er ingen god grunn til å ikke offentliggjøre rapporten, sier Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet.

– Språket i dette vedtaket var godt nok for alle republikanerne i Senatet, og alle demokratene. Presidenten selv sier at den bør frigis. Det er vanskelig å forstå hvorfor en majoritetsleder skal stå alene med motforestillinger ingen andre fant gode nok til å blokkere dette vedtaket, sier han videre.

Også demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, stiller seg kritisk til McConnell, som hun ikke mener er uavhengig.

– Alt jeg ønsker er at hele rapporten blir offentliggjort, sier hun.

Frikjennes ikke helt enda

Justisminister Barr sendte søndag en fire siders lang oppsummering av Mueller-rapporten til Kongressen. Der la han fram at spesialetterforsker Robert Mueller ikke har avdekket noe samarbeid mellom Donald Trumps medarbeidere og Russland.

Granskingen frikjenner imidlertid ikke Trump for anklager om å ha hindret etterforskningen, står det i brevet.

– Selv om denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten begikk en forbrytelse, så frikjenner den ham heller ikke, skriver Barr.

– Vil ha hele jævla rapporten

Flere republikanere har feiret at justisministerens oppsummering av rapporten tyder på at Trump frikjennes for Russland-samarbeid, men samtidig er det krefter både blant demokratene og republikanerne som ønsker hele rapporten frigitt.

Spesielt demokrat og presidentkandidat Bernie Sanders har vært svært vokal, og mener at en firesiders oppsummering av en 22 måneders lang etterforskning ikke er tilstrekkelig.

– Jeg vil ikke ha en oppsummering, jeg vil ha hele den jævla rapporten, skriver Sanders på Twitter.

– Mueller har klart og tydelig latt være å frikjenne presidenten, sa demokraten Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, etter å ha mottatt notatet.