Fire av de omkomne i flommen er barn, melder Reuters.

Det er utstedt flomvarsel i 26 av 31 provinser, og spesielt landsbyer nær elver og demninger er blitt evakuert.

Også i hovedstaden Tehran er det for de neste 48 timene utstedt flomvarsel.

Regjeringen får kritikk for å ikke ha gjort nok for å minske skadene, og deres håndtering av krisen er nå under etterforskning.

– Enhver mangel ved håndteringen av flommen og svikt i rednings- og hjelpearbeidet vil bli etterforsket, sier Ebrahim Raisi, sjefen for justisdepartementet.

Raisi stilte til valg i 2017, men tapte mot nåværende president Hassan Rouhani.

Hans energiminister sier klimaendringene har skylden for flommen.

– Klimaforandringene tvinger seg selv på vårt land. Disse flommene i Iran er et resultatet av verdensomspennende klimaforandringer, sier energiminister Reza Ardakanian.

En video på Twitter viser flommen som skyller flere biler og lastebiler nedover en gate med mennesker oppå dem, samtidig som man kan høre en kvinne skrike i bakgrunnen: