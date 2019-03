Mangemillionær selger utrolig luksusleilighet: – Dette er ikke for alle

– Hvis børsene går bra over tid, ser man flere omsetninger og høyere priser i dette markedet. Men dette er uansett boliger som er vanskelig å prise. Det benyttes gjerne eiendomsmeglere som har spesialisert seg på salg av slike boliger, og som har erfaring med å finne de riktige kjøperne.

Selv om en bolig annonseres åpent, er det ikke dermed sagt at visningen er åpen for alle.

– Vi anbefaler alle å markedsføre boligen sin åpent, og det er også noe som blir mer og mer vanlig når det gjelder dyre objekter. Samtidig vet vi at mange ikke ønsker at hvem som helst kan komme på visning, av frykt for eksponering for uærlige sjeler, sier Geving.

I Grimelundsveien 4 får man kun være med på visning etter avtale med megler.