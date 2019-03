Knapt 28 minutter var spilt av oppgjøret mellom Portugal og Serbia da Cristiano Ronaldo (34) så ut til å pådra seg en hamstringskade.

Man kunne seg det dro seg til etter en spurt, og superstjernen satte seg ned på sidelinjen og ble byttet ut kort tid etter.

– Oioioi, det der oser hamstringskade lang vei. Det er ikke bare portugiserne som bekymrer seg i kveld. Det sitter en solid gjeng i Torino og rundt omkring i Italia, som ikke liker disse bildene, sier TV 2-kommentator Espen Ween.

Det er neppe kritisk for Serie A-tittelen til Juventus, de leder ligaen med 15 poeng, men det er bare 16 dager til den italienske giganten møter Ajax borte i Champions League. Returoppgjøret spilles seks dager senere.

– Det er blytunge bilder for alle som er glad i Portugal og ikke minst alle som er glad i Juventus, sier Ween.

– Det ser ut som hamstringen. Om det er det, kan han være ute i fire til seks uker. Forhåpentligvis er det ikke så ille, men det ser ikke så bra ut, kommenterer TV 2s ekspert Trevor Morley i Fotballkveld Europa.

Kampen var Ronaldos andre siden han tok pause fra landslaget etter VM i 2018.

Serbia ledet 1-0 da Ronaldo måtte gi seg for kvelden. Dusan Tadic, som til daglig spiller for nettopp Ajax, scoret på straffespark etter at keeper Rui Patrico klønet det til og sendte Mijat Gacinovic i bakken.

En praktfull scoring signert Danilo reddet litt av æren for Portugal, men med 1-1 har Portugal fått en svak åpning på EM-kvaliken med uavgjort hjemme mot både Ukraina og Serbia.