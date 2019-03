Norge var favoritter før FIFA-duellen mot Sverige på Ullevaal.

Men svenskene var effektive på den virtuelle banen.

Etter tre strake seire var sammenlagtseieren et faktum for söta bror. Etter fem kamper kunne Sverige juble for 4-1-seier over Norge.

– Vi skulle gjerne ha vunnet. Nå står det 2-1 mellom Norge og Sverige i kamper, da vi har slått dem to ganger før. Dette er en naboduell som kommer til å leve videre og vi har muligheten til å slå tilbake om to uker da vi møter dem i Nations Cup. Nå må vi bare lære av det som har skjedd her og se fremover, sier landslagssjef Marius Hjerpseth til TV 2.

Svensk drømmestart

Det gikk ikke Norges vei i første kamp mot Sverige. Norske Sondre Voktor havnet tidlig under mot svenske David Eidhammer.

Svensken spilte virkelig bra og vant kampen 4-0.

– Det føles fantastisk. Det er bra å få en sånn start. Det er en av mine beste FIFA-kamper jeg har spilt, sier Eidhammer til TV 2.

Voktor mener svensken fikk overtaket med den tidlige scoringen.

– Det er veldig surt. Han er en god spiller og spilte veldig bra. Jeg måtte jage veldig mye og da ble det vanskelig. Hadde jeg fått en scoring i starten så kunne jeg styrt mer og da hadde det kanskje sett annerledes ut, sier Voktor.

Mer svensk storspill

Arkan Resul var neste mann som skulle forsvare Norges ære på den virtuelle fotballbanen. Resul åpnet kamp nummer to bra, men etter hvert fikk Zackarias.

– Selv om vi ligger under 0-2, men vi kan fortsatt vinne hele greia. Vi lå under 0-2 i Paris og vant 3-2. Jeg har troen på gutta, sier Resul til TV 2.

I den avgjørende kampen der Sverige kunne sikre seieren stilte Norge med sine to beste spillere i Anders Rasmussen og Magnus Myhrhaug Kristiansen.

Men også i denne kampen slet Norge og den svenske duoen bestående av Ivan Lapanje og Olle Arbin gikk tidlig opp i en 2-0-ledelse.

Norge slo tilbake og utlignet til 2-2 og lagene måtte ha ekstraomganger for å kåre en vinner. Der trakk Sverige det lengste strået med en scoring etter 104 minutter.

Sverige stod da med 3-0 i kamper og da var Norge slått i best av fem-serien.

– Det er deilig. Jeg hadde ikke trodd på forhånd at vi kunne vinne med sånne sifre. Jeg er stolt over guttene, sier Ivan Lapanje til TV 2 etter at seieren var sikret.

I den neste kampen ble det et nytt tap for Norge, men i siste kamp vant Magnus Myhrhaug Kristiansen sin kamp. Dermed vant Sverige 4-1 over fem kamper på Ullevaal.