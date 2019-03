Mathisen og Northug møtes i FIFA-duell: – Det er nok en av de få svakhetene han har

Norges eFotballandslag møter Sverige til landskamper tirsdag.

Kampen mellom Norge og Sverige i eFotball ser du tirsdag på TV 2 Sumo fra klokken 15.30 og på TV 2 fra klokken 17.30.

Der skal også TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i duell med Petter Northug Jr. i en show-kamp på Ullevaal.

TV 2s ekspert forventer at han skal slå langrennsikonet i FIFA 19.

– FIFA har jeg spilt mye gjennom årene, og jeg er rimelig god i det. Nå har jeg ikke spilt på en stund, så det blir litt trening kvelden før. Jeg tror ikke Northug Jr. er så god, så jeg ser på meg som en stor favoritt, sier Jesper Mathisen og legger til:

FAVORITT: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen gir seg selv favorittstempelet før show-kampen mot Petter Northug Jr. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Jeg har alltid vært en stor fan av Petter Northug Jr., men når det kommer til fotballspill så er det nok en av få svakheter han har.

Mathisen vil ikke love at seerne vil få servert en strålende match.

– Du får se en relativt ustrukturert fotballkamp mellom to personer som har sine beste år som FIFA-spillere bak seg, smiler han.

Disse skal ilden mot Sverige

De som er i sine beste år er dem som er på Norges eFotballlandslag. Med Marius Hjerpseth som landslagssjef er laget satt sammen av de beste FIFA-spillerne i Norge.

Troppen mot Sverige består av Anders Rasmussen, Magnus Myhrhaug Kristiansen, Arkan Resul, Chris-André Skogland, Georg Sautoglu og Sondre Pedersen Voktor.

Disse guttene har et godt grep om Sverige før dagens kamper. I Nordisk Mesterskap vant eFotballandslaget to av to kamper over söta bror. I mesterskapet kom Norge på andreplass etter å ha blitt slått i overtidsdrama i finalen mot Danmark.

​– Vi vet at vi er mer enn gode nok til å slå Sverige og vi forventer at vi skal gå seirende ut av denne kampen, sier Anders Rasmussen til TV 2.

– Det er alltid deilig å slå Sverige uansett idrett, så det ser vi frem til, sier Magnus Myhrhaug Kristiansen.

Slik blir det norsk seier

eFotball-ekspert, Johan Færaas, er spent på hvordan Norge takler favorittstempelet.

– Jeg er spent på hvordan gutta agerer på det presset med å ha publikum ved sin side. Norge er favoritter for en gang skyld og har vist i tidligere oppgjør at de har noe her å gjøre, sier Færaas til TV 2.

Han mener nøkkelen til norsk seier på den virtuelle banen er å være skjerpa fra start.

– Det gjelder å få en god start og å få den første seieren av totalt fem mulige. Det er viktig å få en positiv følelse og at Rasmussen og Myhrhaug Kristiansen fortsetter den gode formen, forteller Færaas.