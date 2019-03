– Finnes knapt grenser for hvor langt han kan nå

Montenegro-England 1-5

Barkley var kampens store spiller med to mål og én målgivende pasning.

Samtidig leverte Hudson-Odoi, som fortsatt har til gode å starte en Premier League-kamp for Chelsea, varene i landslagsdebuten fra start.

18-åringen skulle egentlig være med U21-landslaget, men fikk overraskende beskjed om at han heller skulle slutte seg til seniortroppen etter en rekke forfall.

Chelsea-talentet så ikke ut til å være preget av anledningen, og markerte seg med flere fine involveringer offensivt. Han stod bak scoringen som ga de tilreisende ledelsen.

Hudson-Odoi skar innover i banen fra venstrevingen. Han fyrte av, og skuddet hadde kurs for mål. Ross Barkley stod imidlertid rett foran keeper og forlenget ballen i mål.

– Jeg trenger ikke å snakke om Callum, prestasjonen hans gjorde det for ham. Du kan se talentet hans, sier landslagssjef Gareth Southgate til ITV på spørsmål om hvor langt 18-åringen kan nå.

– Bare et tidsspørsmål før Sarri finner plass til ham

TV 2s kommentator, Simen Stamsø-Møller, var imponert over det han fikk se av stortalentet.

– Han gjør noen herlige dragninger først. Vi har sett tempo, ferdigheter og alt sammen. Det finnes knapt grenser for hvor langt den gutten kan nå, sa Stamsø-Møller.

Til tider har det stormet rundt Hudson-Odoi denne sesongen. Han har fortsatt til gode å starte en Premier League-kamp for Chelsea, og er angivelig misfornøyd med spilletiden han får av Maurizio Sarri. 18-åringen er blitt heftig koblet med en overgang til Bayern München.

– Det er en grunn til at Chelsea-fansen har ropt om at han må få spille mer. Det er bare et tidsspørsmål før Sarri finner plass til ham, sa Stamsø-Møller fra kommentatorboksen.

Elendig start

England fikk en elendig start på kampen, etter fullstendig å ha dominert banespillet det første kvarteret.

Legia Warszawa-spilleren Marko Vesovic utfordret på hjørnet av 16-meteren. Han slo en heldig tunnel, før han var god da han plasserte ballen i det lengste hjørnet.

England brukte imidlertid bare ti minutter på å slå tilbake. Ross Barkley svingte inn et frispark fra dypet, og Michael Keane var overlegen i hodeduellen med Stefan Savic. Da Barkley scoret like før pause, gikk engelskmennene i garderoben med ledelse.

Sterling herjet

Like før timen var spilt scoret Barkley sitt andre for kvelden. Raheem Sterling driblet seg ned til dødlinjen, og la ballen ut i feltet. Barkley holdt hodet kaldt og plasserte lærkulen i nettet fra ti meter. Da så montenegrinerne ut til å gi opp. Like etter fikk Sterling enorme rom langs høyre. Manchester City-stjernen la inn foran mål, der Harry Kane fikk en enkel jobb i å øke til 4-1.