Sverige-kapteinen innrømmer: – Det kiler litt ekstra før Norge-kampen

Se Norge-Sverige i EM-kvaliken på TV 2 og TV 2 Sumo tirsdag fra 20.00 (kampstart 20.45)!

Norge ønsker å komme seg tilbake på vinnersporet i andre kamp i EM-kvaliken hjemme mot Sverige tirsdag.

Da må blant annet Andreas Granqvist nedkjempes, en stoppergigant av internasjonalt format.

Forut for oppgjøret bekrefter kapteinen at han, til tross for en begivenhetsrik karriere, pirres litt ekstra av tirsdagens oppgjør.

– Norge vil vinne over Sverige for enhver pris, og motsatt. Disse kampene kiler litt ekstra, og vi ser fram imot dem litt ekstra mye. Vi hadde en treningskamp mot dem for to år siden, som ikke var så viktig som denne, så det skal bli ekstra gøy å gjøre en bra kamp sammen med laget, svarer Granqvist på TV 2s spørsmål om en mann i hans posisjon fremdeles kan synes en tellende landskamp mot Norge er spesiell.

Har spilt Premier League, Serie A og VM-kvartfinale

Giganten er tilbake i sin tredje periode i Helsingborg, etter et over tiårig utenlandseventyr som så ham spille Premier League med Wigan, nederlands æresdivisjon med Groningen, Serie A med Genoa og russisk toppdivisjon i Krasnodar.

33-åringen mottok også «Gullbollen» som synlig bevis på at han var Sveriges beste fotballspiller i 2017, en pris som hadde blitt vunnet ti år på rad av Zlatan Ibrahimovic, og han ble tatt ut på årets Fantasy-lag i VM av McDonald's i fjor sommer etter et mesterskap som endte med kvartfinale mot England. Allikevel blir tirsdagens Ullevaal-oppgjør altså av det spesielle slaget.

– Det er vel selvsagt at det for svensker er spesielle og morsomme kamper å spille mot Norge og Danmark. Det er som derbykampene i klubblaget, som Helsingborg mot Malmö. De følelsene har jeg også i morgen, sier «Granen», som han kalles.

Sverige-sjefen til TV 2: – Takknemlig for Lagerbäck-hjelp

En som har vært med enda lengre i gamet er Sveriges landslagssjef Janne Andersson, som med sine 56 år på baken er blitt en rutinert herremann i fotballen. Forut for møtet med 14 år eldre Lars Lagerbäck, en mann han selv har brukt som rådgiver, mener han det er både forskjeller og ulikheter i hvordan de to bygger lag på.

– Både jeg og Lasse har en sterk tro på at man skal ha et velorganisert lag, og at guttene skal vite hva de skal gjøre. Så har vi ulike ideer på ulike ting, men organiseringen defensivt er vi ganske like. Så synes jeg at Norge har utviklet angrepsspillet sitt annerledes enn oss de siste årene, svarer han på TV 2s spørsmål om møtet med Lagerbäck blir som å møte sitt eget speilbilde.