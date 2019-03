Martine (21) og Ida (20) telte antall reklamer om kropp de fikk på én uke – er rystet over resultatet

– Burde være ulovlig

Både Halvorsen og Aasella mener at det ikke burde være lovlig å reklamere for for eksempel restylane, botox eller implantater.

– Jeg tenker at mye hadde vært løst hvis det ble ulovlig å reklamere for kosmetiske inngrep. Hadde det blitt ulovlig, så tror jeg at verden hadde blitt et bedre sted. Jeg tror at mange hadde fått det litt bedre med seg selv, sier Halvorsen.

Vanskelig å være kritisk

Ifølge Medietilsynet bruker norske ungdommer to timer eller mer på telefonen sin hver dag, og mye av tiden går til sosiale medier.

Den massive strømmen av stadige oppfordringer om å se bedre ut er ekstra vanskelig for de unge fordi de har vanskeligere for å være kritisk, mener Engen.

– Det er vanskelig når du er ungdom eller ung voksen. Det handler om ferdigutvikling av hjernen, den er ikke ferdig utviklet, tilføyer hun.

