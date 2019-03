Se video av hendelsen i vinduet øverst.

I lørdagens kamp mellom Georgia og Sveits gikk Jemal Tabidze og Fabian Schär etter ballen etter et hjørnespark.

Tabidze kom først til og headet unna. I et forsøk på å nå ballen, headet Schär georgieren i bakhodet.

Smellen så ut til å gå aller hardest utover sistnevnte. Sveitseren gikk rett i bakken, og både med- og motspillere kom raskt til for å hjelpe ham.

Schär, som til daglig spiller for Newcastle, fikk etter hvert stablet seg på beina og spilte videre.

Etter kampen ble midtstopperen vist bildene av den sveitsiske avisen Blick.

– Det ser forferdelig ut. Jeg kan ikke huske noe, sa 27-åringen, ifølge BBC.

– Jeg var ute i noen sekunder. Skallen min verker fortsatt. Og jeg har vondt i nakken og et blåmerke i pannen. Men det var verdt det, fortsatte han.

Også en svært blodig Tabidze spilte videre etter å ha blitt lappet sammen.

Headway, en veldedig organisasjon for folk med hjerneskade, reagerer på at Schär ikke ble nektet å fortsette kampen. I en uttalelse krever de at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ser nærmere på saken, skriver den britiske avisen The Guardian.

– Hva skal til for at fotballen skal ta hjernerystelser mer på alvor? Hvor mange spillere skal få karrieren, og desto viktigere livene og helsen deres satt på spill på grunn av sportens manglende evne til å følge sine egne protokoller, spør organisasjonens leder, Peter McCabe, i uttalelsen.

– Avgjørelsen om å la Fabian Schär returnere til banen etter klart å ha fått en hjernerystelse var ikke bare utrolig farlig, men også en klar ansvarsfraskrivelse. Spillernes kommentarer etter kampen er også svært forstyrrende, og viser mangelen av forståelse blant spillerne, fortsetter han.

Sveits vant kampen 2-0.

