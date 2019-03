– Det skal ikke forekomme

Durmaz: – Beviser at det er mye mer igjen å gjøre

– Det er noe som ikke skal forekomme. Det er kjempetrist. Vi må fortsette å jobbe, og trappe opp jobben som vi holder på med. Jeg jobber veldig aktivt ved siden av fotballen, og dette beviser at det er mye mer igjen å gjøre. Vi må bare legge inn enda mer jobb nå, sier Durmaz rundt de nye hatmeldingene som er kommet mot svenske landslagsspillere.

– Hvor viktig er det at alvorlige ting får rettslige følger?

– Det var hovedgrunnen til at det ble så stort i VM. Det er kjempeviktig at folk ser konsekvensene av det de skriver og sier, for det kommer til å forebygge lignende hendelser igjen. Da kan det hende at folk tenker seg om en ekstra gang før de skriver det de vil skrive. Da kan man i framtiden få det enda bedre, sier Durmaz og legger til:

– Er det noe som ikke er akseptabelt, så synes jeg både forbundet, Emil og Victor skal ta det videre. Det kommer til å hjelpe på samholdet. Vi som er her og har en stemme, må si fra. Det gjør det mye større, og det kan forebygge for vårt Sverige.

Truslene gjør gruppen sterkere

Kaptein Granqvist beskriver det svenske landslaget som en sterk gruppe som håndterer denne type situasjoner på en god måte.

– Jeg mener vi har vært ganske tydelig over lengre tid at vi har en harmonisk gruppe og er veldig nære hverandre, både ledere og spillere. Det er klart at det dukker opp ulike saker som i blant kan påvirke laget. Men vi har gått igjennom det, og lagt det bak oss og fokuserer på det vi er her for å gjøre. Jeg tror at det kan få oss enda nærmere hverandre.

– Det gjør at vi bare blir sterkere i gruppen, og vil vise alle andre som kanskje har andre tanker om gruppen at vi gjør alt for Sverige, og vil vinne kampene når vi spiller for Sverige, legger Granqvist til.

Durmaz er enig med landslagskapteinen.

– Det kommer absolutt til å gjøre gruppen sterkere. Vi er en sterk gruppe, som støtter hverandre 100 prosent. Vi kommer til å stå sammen også i morgen.