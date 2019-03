May frykter «slow brexit»

BREXIT: Underhuset har allerede forkastet Mays Brexit-avtale to ganger. Bildet er fra mandagens møte. Foto: Ho/Pru/AFP

Storbritannias statsminister Theresa May har fortsatt ikke klart å få nok folkevalgte over på sin side til å legge brexitavtalen fram for avstemning på nytt.