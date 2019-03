Tirsdag fra kl. 20.00: Norge-Sverige på TV 2 og Sumo!

Før EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Norge trakk Manchester United-profilen seg fra den svenske landslagstroppen.

Han trakk seg av personlige årsaker, men av svenske Fotbollskanalen ble det spekulert på om vrakingen av kameraten John Guidetti spilte inn i Lindelöfs avgjørelse.

Mandag ettermiddag, dagen før Sverige møter Norge på Ullevaal, kunngjør Lindelöfs kone at de to er blitt foreldre til en liten gutt.

– Jeg vet ikke hva for en tekst man skriver under bildet av sin nyfødte sønn. Men her har dere det, livets beste hendelse i to bilder, skriver Maja Nilsson Lindelöf på Instagram.

Maja Nilsson Lindelöf skrev i forkant av landslagssamlingen et blogginnlegg. Der la hun ikke skjul på at hun ønsket å ha mannen sin til stede under fødselen.

– Det handler om at jeg vil gjøre dette med Victor, mannen min og barnets far, og ikke noen annen. Om han ikke er med, vil det knuse hjertet mitt, skrev hun da.