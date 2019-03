– De har visst om denne kampen i lang tid, så de burde kunne forberede det litt bedre.

– Jeg er født i Sverige og har spilt i Norge. Jeg vet at det har vært en tøff vinter og at det har vært kaldt. Jeg er ganske sikker på at de har fått til en så bra gressmatte som mulig. Men den er ikke bra, det er den ikke, sier høyrebacken.

Han kan komme til å entre gresset tirsdag, til tross for en lårhøne som gjorde at han måtte byttes ut allerede i 1. omgang mot Romania lørdag. Og selv om Lustig og lagkameratene har lagt merke til at gresset ikke er ideelt, vil de ikke bruke det som noen unnskyldning.

– Vi vet ikke helt hvordan den kommer til å se ut etter fem eller ti minutter, eller hvordan ballen pakker, for det er ekstremt mye sand på den. Men vi har spilt på dårligere baner før, og det gjelder å gjøre jobben. Vi skal ikke stå her etterpå og skylde på banen dersom vi taper. Det er som det her. Det er en dårlig bane, og da får vi gjøre det beste ut av det, sier han til et samlet pressekorps av norske og svenske journalister.

Andersson til TV 2: – Laget vi stabler på beina har en bra mulighet

I tillegg til banen, dreide mandagens pressemøte seg mye seg om det som i svenske medier den siste uken har vært rapporter om uro og manglende harmoni i en svensk tropp der to av de store stjernene - Victor Lindelöf og Emil Forsberg - begge har uteblitt av forskjellige årsaker. Landslagssjef Janne Andersson virker litt oppgitt av hele situasjonen overfor TV 2 Sporten.

– Vi har tatt hver sak for seg. Denne samlingen har det vært to saker, som jeg har vært veldig tydelig på etter samtalene mine med spillerne, og da orker jeg ikke å ta alle de tingene der igjen. Men det inngår i det å være landslagssjef. Det er veldig stor fotballinteresse i Sverige, akkurat som det i Norge er for det norske landslaget. Det gjør at det kan bruse litt i blant, men vi har god kontroll på ting. Vi har lagt det bak oss, og nå ser vi på kampen, sier 56-åringen.



Uavhengig av hva som er grunnen til at stjernene ikke spiller, er det i hvert fall ingen tvil om at det svenske laget er skadeplaget forut for tirsdagens kamp. Andersson har følgende å si om status for sin tropp:

– Statusen totalt er at de spillerne jeg har nå er dugelige og bra fotballspillere, og vi kommer til å sende et bra lag på banen i morgen. Derimot har det vært uvanlig mye skader. Det er alltid noe som forstyrrer på hver samling, og så har det vært litt mer denne gangen. Men jeg synes det laget vi stabler på beina i morgen absolutt skal ha en bra mulighet til å kunne slå Norge, sier han til TV 2.

