– Dette er alvorlig

Lørdag ettermiddag fikk cruiseskipet Viking Sky fullstendig stans i alle fire motorer utenfor Møre-kysten, under en tur fra Tromsø til Stavanger.

Hele natten jobbet redningsmannskap på spreng for å evakuere passasjerer til land. Sentralt i arbeidet var flere redningshelikoptre.

Redningsmannskapet har fått mye ros for sin innsats. Nå har diskusjonen blusset opp rundt hva som ville skjedd dersom en lignende ulykke hadde inntruffet et annet sted i landet.

Bekymret

På Svalbard er cruisetrafikken firedoblet på åtte år, og ifølge prognosene vil 500.000 passasjerer besøke Svalbard eller noen av de 12 cruisehavnene i Nord-Norge i løpet av året, skriver NRK.

Sandra Borch, som sitter i Energi- og miljøkomiteen for Senterpartiet, frykter at beredskapen i nord ikke er god nok. Særlig om noe lignende lørdagens Viking Sky-ulykke skulle inntreffe.

– Jeg er veldig bekymret for den situasjonen vi ser i Nord-Norge nå. Stortinget har bestemt å flytte Forsvarets helikopter fra Bardufoss til Rygge. Det gjør at vi er i en veldig vanskelig situasjon, med bare to redningshelikopterbaser på Banak og i Bodø, sier Borch til TV 2.

– Alvorlig

Borch mener Nord-Norge har «et stort beredskapshull». På spørsmål om det ikke heller er rederne som har hovedansvaret for sikkerheten på havet, er hun klar i talen:

– Jeg mener beredskapen i Norge er noe av det viktigste vi som politikere skal legge til rette for. Da handler det om å ha helikopter til stede til enhver tid. Man ser hvor viktig det er, med ulykken på lørdag, sier Borch, og fortsetter:

– Vi har den siste tiden sett flere skredulykker i Troms, hvor det har tatt over fire timer før redningshelikoptrene har vært i området. Det er alvorlig.

– Ville vært krevende

Den økte cruisetrafikken rundt Svalbard er positiv for turistnæringen, men fører også med seg bekymring. Sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt, medgir at en hendelse lik Viking Sky-ulykken ville vært svært vanskelig å håndtere om den inntraff ved Svalbard.

– Vi har fått mye nye ressurser på Svalbard, som to nye redningshelikoptre. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at en situasjon som dette ville vært krevende for oss, sier Askholt.

Hun er tydelig på at rederne har et stort ansvar for sikkerheten.

– Drar man inn i farvannene rundt Svalbard, må man tenke mer sikkerhet enn mange andre steder. Fremover blir det viktig å jobbe forebyggende og finne ut hvor mange skip som skal få lov til å være i disse farvannene, sier Askholt.