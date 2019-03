«Russetiden er en høysesong for sexisme, overgrep og et negativt kvinnesyn».

Slik åpner Paula Maria K. Lorentzen (18) og Morten Murud Gundersen (18) sitt debattinnlegg i Aftenposten.

– Det har lenge vært en negativ utvikling rundt russetiden. I mediene har det vært veldig mye fokus rundt russesanger med sexistisk innhold og overgrepssaker, sier Lorentzen til TV 2.

Hun trekker også frem russebusser med ulike krav som må oppfylles for å være med og rulle.

– De bruker kvalifikasjoner som hvor store pupper du har, og om du er fin nok, sier Lorentzen.

Ønsker russe-revolusjon

18-åringene, som begge er med i Rød Ungdom, tar nå grep for å forandre russekulturen. Det gjør de gjennom kampanjen Feministruss 2019.

– Det er en kampanje som vi arrangerer for alle russ, enten du er blåruss, rødruss, svartruss eller noe annet. Tanken er at man skal ha mer fokus på gode ting, slik at alle får en bedre russetid sammen, sier Lorentzen.

I forbindelse med kampanjen har de laget egne strykemerker til russebuksa og en spilleliste med sanger uten sexisme. De har også laget russeknuter som fokuserer på antisexisme og god stemning, som for eksempel «Gi et ikke-kroppslig kompliment til en jente på fest».

Se alle de alternative russeknutene her.

– Folk skal få lov til å ha sex i russetiden hvis de vil, men med mye alkohol og press kan det fort bli noe negativt. Jeg tror mange russ gjør ting de egentlig ikke vil eller som er ulovlig fordi de er russ, sier Lorentzen.

Positive tilbakemeldinger

Ungdommene ønsker at kampanjen skal spre seg rundt i landet og fungere som et alternativ til dagens russetid.

– Vi har allerede fått oppslutning fra Spire og Sosialistisk Ungdom. Etter hvert skal vi også kontakte andre organisasjoner, som for eksempel Amnesty, sier Lorentzen.

Hun forteller om mange positive tilbakemeldinger etter at kampanjen ble satt i gang.

– Det er veldig motiverende. Men dette er bare starten på veien mot en russetid hvor alle inkluderes, og hvor det ikke er dårlige holdninger og overgrep.